صحف عالمية: مخاوف أميركية من تعيين ويتكوف مبعوثا لترامب إلى إيران

اهتمت صحف عالمية بالتطورات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العملية الإسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالشرق الأوسط في إيران ولبنان وسوريا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن حماس أثبتت منذ بدء وقف إطلاق النار أنها لا تزال تسيطر على مقاليد الأمور في قطاع غزة رغم مزاعم إسرائيل بقتل آلاف من عناصرها.

ونقلت الصحيفة عن محلل الاستخبارات العسكرية مايكل ميلشتاين قوله إن "حماس أضعف بكثير عما كانت عليه قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الواضح تماما أنها تستطيع فرض سيادتها على جميع أنحاء غزة".

وتناول تقرير في صحيفة إندبندنت البريطانية مشهدا اعتبره "بحثا يائسا من قبل أهالي غزة عن أحبائهم تحت الأنقاض".

وسردت الصحيفة قصة وسام، وهي أم فلسطينية لـ4 أطفال شاهدت عشرات الجثث التي يتم انتشالها من بين الأنقاض خلال بحث شاق عن زوجها المفقود، كما دققت في ألفي صورة لجثث أشخاص مجهولي الهوية قتلوا في الحرب ووثقها أطباء غزة بعناية.

بدورها، قالت صحيفة غارديان البريطانية إن مئات الأشخاص فروا من مخيم جنين، وسط حملة قمع إسرائيلية متصاعدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وتقول مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس النرويجي للاجئين أنجيليتا كاريدا إن هناك أنماطا مثيرة للقلق من الاستخدام غير القانوني للقوة في الضفة الغربية تشبه تماما التكتيكات التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في غزة، وفق الصحيفة.

وفي المشهد اللبناني، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد إتمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان بحلول بعد غد الأحد.

لكن السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ قال لراديو إسرائيل إن تل أبيب وواشنطن ستتوصلان إلى تفاهم بشأن هذه المسألة، وإنه سيتم التوافق على تمديد بقاء القوات الإسرائيلية.

من جانبها، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إلى معارضة البعض في الكونغرس وواشنطن بشكل عام تعيين ستيف ويتكوف مبعوثا لأميركا إلى إيران.

وعبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون ويتكوف -حسب الصحيفة- سريعا جدا في تخفيف الضغط على طهران سعيا للتوصل إلى اتفاق معها، في حين يرى مسؤولون أن عددا ممن أقر ترامب تعيينهم يتبنون مواقف بشأن ضرورة التفاوض مع إيران.

وفي المشهد السوري، قال فولكر بيرتس بمجلة فورين أفيرز الأميركية إن العقوبات واسعة النطاق تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة تفعيل الاقتصاد السوري.

وأضاف بيرتس أن دعم العالم التحول السياسي يعني احترام سيادة سوريا، مطالبا الجهات الفاعلة الدولية بوضع احتياجات سوريا فوق مصالحها الضيقة عبر دعم جهود إعادة بناء اقتصادها والانفتاح على العالم وتحقيق السلم الداخلي.

وفي الإطار ذاته، قالت أنستازيا موران في مقال لها بمجلة فورين بوليسي الأميركية إن الفرصة أصبحت سانحة لتعافي سوريا، وهناك ضرورة أخلاقية لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وحذرت موران من أن استمرار الوضع الراهن المتمثل في العزلة الاقتصادية "يؤدي فقط إلى معاقبة ملايين السوريين، ويجعلهم يجنحون نحو التطرف".