هآرتس: حظر الأونروا.. مخطط إسرائيلي لضم القدس الشرقية

قال مقال بصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن حظر إسرائيل الوشيك لعمليات وكالة الأونروا، وإيقاف خدماتها الأساسية في الأراضي المحتلة، يهددان استمرارية وقف إطلاق، ويمهدان لضم القدس الشرقية.

ومن المقرر أن يدخل مشروع قانون حظر الأونروا حيز التنفيذ بعد أقل من أسبوعين، وهو ما سيجعل أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، غير قانونية.

وأكد الكاتب كريس غانيس -وهو مدير الاتصالات السابق في الأونروا بين عامي 2007 و2020- أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على تماسك الهدنة هي فتح جميع المعابر على مدار الساعة لإدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية ومنتجات النظافة الشخصية.

وحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعانيها أهل غزة، إذ إن هناك مئات الآلاف من المرضى والجوعى والعطشى والمصابين جسديا ونفسيا والمشردين من منازلهم، خصوصا بعد أن دمرت إسرائيل 90% من مباني القطاع، حسب المقال.

إسرائيل بدل الأونروا

ووفق المقال، تخطط إسرائيل لتحل محل الأونروا في القطاعين الصحي والتعليمي والاستيلاء على 10 مدارس تابعة للوكالة ومركز تدريب مهني و3 مراكز صحية تخدم 63 ألفا و500 لاجئ في القدس الشرقية.

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وتشرف الوكالة حاليا على تعليم 370 ألف طالب فلسطيني، وقد يتم نقل هؤلاء الأطفال إلى مدارس إسرائيلية إذا تم حظر الأونروا، حسب المقال.

وانتقد الكاتب المناهج الدراسية في هذه المدارس، مؤكدا أنها تخضع لسيطرة السلطات الإسرائيلية كليا، والتي تحرص بدورها على حجب تاريخ فلسطين ورموزها أو حذفها من الوجود تماما.

ضم القدس الشرقية

وعد الكاتب تحويل سلطة الإشراف على المدارس والمراكز الصحية التابعة للأونروا في القدس الشرقية إلى سلطات إسرائيلية "ضما فعليا" للمنطقة، بهدف إبعادها عن أي حل تفاوضي وسلبها من أي شرعية دولية.

وأضاف أن هذه الخطوة "كارثية لإسرائيل" وستؤدي إلى تأجيج الاستياء الدولي المتزايد منها، وتعزيز محاولات طردها من الأمم المتحدة، كما حدث لجنوب أفريقيا في فترة الفصل العنصري.

تهديدات مستمرة

وأشار كاتب المقال إلى أن مقر الأونروا في حي الشيخ جراح في القدس تعرض لهجمات حرق متعمدة من قبل "متطرفين إسرائيليين"، حسب الأمم المتحدة، كما سبق أن دعا أعضاء الكنيست إلى قطع المياه والكهرباء عن المبنى.

ولفت الكاتب إلى تقارير تفيد بأن سلطة الأراضي الإسرائيلية ستستولي على مقر الأونروا وتمنحه للمستوطنين اليهود "المدانين دوليا" لبناء 1440 وحدة سكنية، وكل ذلك في "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.

شريان حياة

وشدد الكاتب على أن الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات بالمستوى المطلوب لوقف المجاعة المتفشية في غزة، ويعتمد 60 ألف لاجئ فلسطيني حاليا على مرافق الأونروا في القدس الشرقية.

وخلال الحرب، قدم موظفو الأونروا -البالغ عددهم 7 آلاف- أكثر من 16 ألف استشارة صحية يوميا (أي ثلثي مجموع الرعاية الصحية الأولية في غزة)، والمياه والغذاء وخدمات الصرف الصحي لحوالي مليوني شخص، بجانب الدعم النفسي والاجتماعي لـ750 ألف غزي.

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ولفت الكاتب إلى أن الوكالة حققت كل ذلك على الرغم من القصف الإسرائيلي المتعمد الذي أودى بحياة 266 من موظفي الأونروا حتى 19 يناير/كانون الثاني الجاري.