تايمز: أوكرانيا تستخدم مواء القطط فخاخا للقوات الروسية

قالت صحيفة تايمز إن جنودا من الروس زعموا أن القوات الأوكرانية تستخدم تسجيلات صوتية للقطط لخداعهم وإغرائهم بفتح خزائن الملابس المفخخة، دون ذكر ما إذا كان أي جنود قد قُتلوا نتيجة لذلك.

وقال ليونيد أوتديلنوف، قائد وحدة إزالة الألغام، "ندخل ونسمع مواءً في الخزانة، وعندما تفتحها بدافع الشفقة يحدث انفجار لأنها كانت مزودة بمتفجرات"، مشيرا إلى أن تلك الحوادث وقعت عندما دخل الجنود بعض المباني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وذكّرت الصحيفة بما يقال من أن روسيا هي الدولة الأكثر حبا للقطط في العالم، حيث يمتلك 59% من الناس واحدا منها على الأقل، حسب شركة داليا لأبحاث السوق، وبالفعل أحضر الجنود القطط إلى الخنادق على خط المواجهة للتعامل مع الفئران والقوارض الأخرى، كما قال ناشطون مؤيدون للحرب في روسيا.

وتأتي هذه الأخبار في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ما يقرب من مليون جندي روسي و700 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإدخال الدبابات إلى أوكرانيا قبل نحو 3 سنوات.

ولم يقدم الرئيس الأميركي مصدرا لهذه الأرقام، مع أنها أعلى بكثير من التقديرات المتداولة، بما فيها تقديرات ترامب نفسه، عندما قال الشهر الماضي إن 600 ألف جندي روسي و400 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم.

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وكان صحفيون قد قدروا أن ما يقرب من 90 ألف جندي روسي قُتلوا أثناء الحرب في أوكرانيا، كما قالت وزارة الدفاع البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني إن 700 ألف جندي روسي قُتلوا أو أصيبوا أثناء الحرب، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي إن 43 ألف جندي من بلاده لقوا حتفهم.