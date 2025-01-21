بالفيديو.. أهالي غزة: هذه أسباب فرحتنا بوقف إطلاق النار

غزة- تشابهت آراء سكان قطاع غزة، حيال أسباب فرحتهم بوقف إطلاق النار، حيث رأى غالبيتهم أن أهمها هو وقف العدوان وحقن سيل الدماء، والشعور بالطمأنينة لأول مرة منذ 15 شهرا.

و أشار مَن تحدثت الجزيرة نت معهم، إلى فرحتهم بوقف تشردهم، وقرب عودتهم لمنازل هُجّروا منها قسرا. بالإضافة إلى لم شمل أفراد العائلات الممزقة بين شماليّ القطاع وجنوبيّه.

وذكروا في أحاديث متفرقة مع الجزيرة نت أنهم يتوقون لاستئناف حياتهم الطبيعية، ومباشرة أعمالهم وشؤونهم الخاصة بعد شهور طويلة من تكبد العذاب والآلام.