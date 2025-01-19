هكذا تستعد واشنطن لعودة ترامب الثانية للبيت الأبيض

واشنطن – عاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساء السبت للعاصمة الأميركية قبل يوم واحد من تنصيبه الثاني ليكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وذلك بعد 4 سنوات على مغادرة واشنطن غاضبا مقاطعا مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا، وبعد فشل محاولة أنصاره تغيير نتيجة الانتخابات بعد هجومهم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وفي تناقض صارخ مع ما قام به ترامب قبل 4 سنوات، سيلتزم الرئيس المنتهي ولايته جو بايدن بأحد أقوى رموز التسليم الديمقراطي للسلطة بترحيبه بترامب في البيت الأبيض والانضمام إليه في رحلة إلى مبنى الكابيتول قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

من جانبها، تستعد العاصمة الأميركية واشنطن للعوة الثانية لترامب، وذلك بمراسم تنصيب رسمية ارتبطت بها استعدادات واسعة رصدتها جولة للجزيرة نت.

وشهدت العاصمة قدوم الآلاف من أنصار ترامب للاحتفال بتنصيبه على الرغم من إلغاء تجمع المواطنين التقليدي أمام مبنى الكابيتول لمشاهدة حفل أداء اليمين ومراسم التنصيب، ونقل المراسم لداخل قاعة الكابيتول الرئيسية المغلقة، وذلك بسبب موجة الصقيع التي تنخفض معها درجات الحرارة في واشنطن هذه الأيام إلى ما دون درجة التجمد.

لم يعد غريبا على واشنطن

في المرة الأولى التي أدى فيها ترامب اليمين الدستورية قبل 8 سنوات، جاء الملياردير ونجم تلفزيون الواقع السابق بوصفه شخصا غريبا بمعايير واشنطن، وألقى خطاب تنصيب غير تقليدي عبّر فيه عن رؤية متشائمة غاضبة من أوضاع أميركا الداخلية والخارجية، ووعد بإعادة مكانة وهيبة أميركا في العالم، في الوقت الذي شهدت فيه شوارع واشنطن صدامات وأعمال عنف واشتباكات بين رجال الأمن والآلاف تزامنت مع مراسم تنصيب ترامب.

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ولم تشهد واشنطن أعمال عنف ضد وصول ترامب للحكم للمرة الثانية، ورغم خروج مسيرات أمس أطلق عليها "مسيرة الشعب" شارك فيها عدة آلاف من المعارضين لترامب، وسارت الحشود في شوارع العاصمة ثم احتشدت قبالة نصب الرئيس أبراهام لينكولن التذكاري للتعبير عن مخاوفهم بشأن فترة حكم ترامب الثانية.

واشنطن تتزين

وتعد واشنطن من أكثر المدن الأميركية عداء لترامب، حيث صوت 6.5% من سكانها فقط لصالحه في انتخابات 2024 مقابل 91% صوتوا لصالح كامالا هاريس.

ورغم ذلك، فإن المدينة تجملت استعدادا للرئيس الجديد ولضيوفه الذين قدموا من مختلف الولايات الأميركية، وانتشرت عربات بيع منتجات تذكارية للرئيس ترامب من ملابس وأعلام مختلفة، وارتدى كثير من أنصاره ملابس عليها صور لترامب، ووضعوا قبعات تحمل اسمه أو اسم حركته السياسية المعروفة اختصار باسم "ماغا" (MAGA).

من ناحية أخرى، يصادف غدا الاثنين، يوم تنصيب ترامب، مناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لمولد زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، وهو يوم عطلة فدرالية، ولن تشهد واشنطن الاحتفالات والمسيرات التقليدية لهذه المناسبة بسبب المخاوف الأمنية والغلق الواسع للشوارع الرئيسية أمام حركة الناس والسيارات.

وفرضت حكومة العاصمة الأميركية إجراءات مشددة لتأمين عملية التنصيب وما يرتبط بها من فعاليات مختلفة، وتم تصنيف أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب دونالد ترامب حدثا أمنيا وطنيا خاصا.

وتقول إدارة شرطة العاصمة إن وكالات السلامة العامة في المنطقة والشركاء الفدراليين أمضوا ما يقرب من عام في تطوير خطة تأمين يوم 20 يناير/كانون الثاني، وتفتخر واشنطن بتنظيم عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة من إدارة لأخرى كل 4 سنوات.

وتجولت الجزيرة نت حول متنزه الناشونال مول، ومبنى الكابيتول، ومركز واشنطن للمؤتمرات ويونيون ستيشن، محطة القطارات الرئيسية بواشنطن.

استعدادات أمنية استثنائية

وبدا واضحا الوجود الكبير لرجال الشرطة المحلية وشرطة الكابيتول وبعض وحدات الجيش من الحرس الوطني للعاصمة، كذلك تم غلق كثير من محطات المترو، وأغلقت كثير من الشوارع أمام حركة مرور السيارات والمشاة.

وتم الاستعانة بـ4 آلاف ضابط إضافي من مختلف أرجاء الولايات المتحدة، إضافة إلى 7800 من أفراد الحرس الوطني للمساعدة في الإجراءات التأمينية.

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وأعلنت حكومة العاصمة إغلاق المنطقة المعروفة باسم "المول" (the Mall)، وهي المنطقة الممتدة بالطول من مبنى الكونغرس الرئيسي (الكابيتول) وصولا إلى النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن.

وتم تأمين مباني الكونغرس المختلفة، التي تمتد عبر عدد من الشوارع في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من واشنطن، حيث يتوسطها مبنى الكابيتول الشهير، كما لا تتوقف عملية نصب مزيد من الحواجز الحديدية الضخمة حول كثير من المباني الفدرالية بالعاصمة والمحاكم والوزارات المختلفة.

وفي المنطقة الممتدة أمام مبنى الكابيتول، حيث يتجمع تقليديا مئات الآلاف من الأميركيين للاحتفال بتنصيب رئيس جديد، تجري الاستعدادات لحفل التنصيب على الرغم من إلغاء الاحتفالات الخارجية ونقل مراسم تنصيب ترامب لداخل مبنى الكابيتول.

جدول ترامب

وعشية تنصيبه، من المقرر أن يشارك ترامب اليوم الأحد في حفل وضع إكليل من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية قبل التوجه إلى تجمع حاشد في قاعة "كابيتال وان أرينا" في واشنطن.

وفي يوم التنصيب، سيبدأ ترامب بالصلاة التقليدية في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية قبل التوجه إلى البيت الأبيض لتناول الشاي المعتاد مع الرئيس المنتهية ولايته والسيدة الأولى، ثم يتوجه إلى مبنى الكابيتول.

بعد أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية ويلقي خطاب تنصيبه، سيكون هناك وداع احتفالي لبايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، ومع تولي الإدارة الجديدة السلطة، سيتوجه ترامب إلى حفل توقيع في مبنى الكابيتول للموافقة على بعض قراراته الرسمية الأولى، يليه مأدبة غداء في الكونغرس ولقاء مع قادة وممثلي أفرع القوات المسلحة الأميركية.