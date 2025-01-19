داخلية غزة للجزيرة نت: 552 شاحنة مساعدات دخلت غزة

غزة- كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة أن 552 شاحنة مساعدات ووقود دخلت القطاع في اليوم الأول من الهدنة التي أُبرمت بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، وقال المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت إن الشاحنات كانت تحمل في غالبيتها مساعدات من منظمات إغاثية، بالإضافة إلى الوقود.

وأوضح أن حركة دخول الشاحنات لم تتوقف حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وذكر أنها دخلت من 3 معابر، وهي كرم أبو سالم في جنوبي القطاع، و"كيسوفيم" في وسطه، ومعبر "إيرز" الشمالي الذي دخلت منه 242 شاحنة، كما قال المصدر المسؤول إن 50 شاحنة محملة بالوقود وغاز الطهي دخلت قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، حيث ينص الاتفاق على تسليم حركة حماس لإسرائيل 33 أسيرا، مقابل وقف إطلاق النار وإفراج إسرائيل عن قرابة 200 أسير فلسطيني، والانسحاب من غالبية أراضي القطاع، والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.

إعلان

كما ينص الاتفاق على السماح لإسرائيل بإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا، وهو ما أكد عليه الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب له ألقاه مساء الأحد، قائلا إن "نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم".

شاحنات المساعدات الإنسانية تبدأ بالتدفق إلى قطاع #غزة عبر معبر رفح الحدودي مع #مصر، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ#حرب_غزة pic.twitter.com/Nm0T2L8TaT — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 19, 2025

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، في تدوينة على حسابها بمنصة "إكس"، أن لديها 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة، بدءا من الأحد، نصفها تحمل الطعام والدقيق.

يُذكر أن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في ما يعد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.