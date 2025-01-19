الأمن العام السوري يحبط تهريب 70 مليون حبة مخدر

اللاذقية – أحبطت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية تهريب شحنة من حبوب مخدرات، مؤلفة من أكثر 70 مليون حبة ومخبأة داخل ألعاب وحقائب أطفال وأثاث منزلي وحزم أسلاك كهرباء، في مستودعين منفصلين بأحد مرافئ ميناء اللاذقية.

وقال المسؤول في إدارة الأمن العام في منطقة اللاذقية وليد القاسم للجزيرة نت إن القوات داهمت في البداية مستودعا كبيرا يحوي ملايين الحبوب، وثم كشفت مستودعا ثانيا، وقد بلغ عدد الحبوب المكتشفة نحو 70 مليون حبة.

وأضاف أن العملية تمت بمشاركة فرق من وحدات الكلاب البوليسية "كيه 9" (K9)، التي تستخدم في البحث والكشف عن المخدرات والأسلحة والمتفجرات والأشخاص المفقودين، بالإضافة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن الحملة لم تتوقف بعد الكشف عن المستودعين، وهي مستمرة في باقي الأقسام بالمرافئ في ميناء اللاذقية حتى تطهيرها جميعها، والكشف عما إذا كان هناك مستودعات ومخابئ أخرى تحوي حبوبا أو أصنافا أخرى من المخدرات.

وأشار إلى أن هذه الحبوب كانت مخبأة في ألعاب وحقائب أطفال وأثاث منزلي، بالإضافة إلى أسلاك (كابلات) كهربائية تعد الأخطر لأن الحبوب كانت مخبأة داخلها منذ عملية التصنيع، مما يدل على وجود مصنع مخصص لذلك لاستحالة تعبأتها باليد.

وأما عن المناطق التي كانت ستتوجه إليها هذه الشحنات، فأوضح القاسم أنها "غير معلومة لأن القائمين عليها لاذوا بالفرار ولم يتم القبض عليهم حتى الآن، وستتم ملاحقتهم، ولكن هذه الشحنات تتوجه بالتأكيد إلى دول عربية وأجنبية".

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وبعد الكشف ومصادرة الحبوب، عملت إدارة الأمن العام إلى تسليم ما تم حجزه لفرع مكافحة المخدرات الذي يعمل موظفوه بدورهم على "إتلافها وفق الأصول ضمن إجراءات السلامة الوقائية"، بحسب ما أوضح القاسم للجزيرة نت.