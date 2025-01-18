القدس المحتلة- أجمعت تقديرات إسرائيلية على أن ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط مارس ضغوطات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل الأسرى، وذلك مقابل "هدايا" سيقدمها ترامب لإسرائيل.

وأضافت أن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه -مقابل موافقته على الاتفاق- سيدعم استئناف الحرب في المستقبل، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وإلغاء قرارات إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مثل العقوبات ضد المستوطنين "الإرهابيين" وإدخال برنامج التجسس "بيغاسوس" بالقائمة السوداء، والعودة إلى مسار التطبيع بحسب "اتفاقيات أبراهام" وتحديدا مع السعودية.

وهناك مؤشرات عن توجه ترامب إلى "محاربة" محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والتصدي لمذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وإجراءات دولية أخرى ضد مسؤولين سياسيين وعسكرين لارتكابهم جرائم حرب.

ضغوطات

يرى محللون إسرائيليون أن مثل هذه "الهدايا" تحمل في طياتها أيضا الضغوطات التي مارسها مبعوث ترامب على إسرائيل، وأنها ستواجه تحديات صعبة خلال ولايته الثانية، حيث بات واضحا أنها ليست صاحبة القول الفصل في القضايا المصيرية والملفات الإقليمية الساخنة، وأنها ترضخ عند تعرضها لضغوطات دولية خاصة حال مورست من البيت الأبيض.

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وقد استعرض رونين بيرغمان الصحفي الاستقصائي ومحلل الشؤون الأمنية الاستخباراتية بصحيفة "يديعوت أحرونوت ما سمي "رزمة الهدايا" إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ومن بينها دعم ترامب إسرائيل في حال قررت انتهاك الاتفاق واستئناف الحرب.

وبرأيه، فإنها تهدف إلى تطمين أحزاب الائتلاف ومعسكر اليمين الاستيطاني من أجل تنفيذ كافة مراحل الاتفاق وثنيهم عن تفكيك وإسقاط الحكومة الإسرائيلية خلال فترة القتال، مشيرا إلى أنه لم يتم التنصيص على هذه الهدايا بالاتفاقيات، بل هي تفاهمات بحسب منافع ومصالح كل طرف.

ويعتقد بيرغمان أن الضفة ستكون أحد الأثمان التي ستجبيها "أحزاب اليمين المتطرف" حيث سيحصل تحالف "الصهيونية الدينية" -مقابل اتفاق وقف إطلاق النار- على موافقة وضوء أخضر أميركي لتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة، وهو ما يمهد لضم جزئي من أراضي الضفة للسيادة الإسرائيلية.

أزمة قيادة

أما عميت سيغل مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية فتساءل: كيف سيبدو دعم ترامب لإسرائيل في حال استئناف القتال، خصوصا وأنه يروج لوعده بأنه "سينهي الحروب ولن يبدأها".

ويعتقد أنه رغم الوعد باستئناف الحرب خلال مراحل تنفيذ الاتفاق المختلفة "يبدو أن وجهة ترامب، الذي بدأ يتصرف وكأنه زعيم إسرائيل، تتجه نحو مواصلة مسار التطبيع في الشرق الأوسط على أساس قاعدة اتفاقات أبراهام، وسيسعى إلى ضم السعودية، وهذا لن يتحقق إذا كانت المنطقة غارقة في الحرب".

ومن وجهة نظره، فإن ترامب سيواصل، كجزء من الامتيازات لنتنياهو، دعم إسرائيل بالشحنات العسكرية، ومنحها مظلة دولية أمام محكمة لاهاي، ويطلق العنان لها لتوسيع الاستيطان "مما يعكس الموافقة على ضم أجزاء الضفة لإسرائيل".

من جانبها، ترى تال شنادير مراسلة الشؤون السياسية والدبلوماسية بالموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" أن التعاون الوثيق وغير المسبوق في واشنطن بين إدارة بايدن وترامب يعكس أزمة القيادة في إسرائيل.

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وبرأيها، فإن ما رشح من هدايا ترامب يحمل في طياته ضغوطات -ولربما تهديدات- من قبل الرئيس الأميركي القادم الذي صرح بأنه يريد بدء ولايته الجديدة "دون حروب بالشرق الأوسط".

وما يعزز هذا الطرح -حسب شنادير- هو اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث تنقل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، بين بيروت وإسرائيل على مدار عام لوقف القتال مع حزب الله وتجنب حرب شاملة، ولم تتمكن إدارة بايدن من إلزام نتنياهو بالتوقيع على الاتفاق إلا بعد انتخاب ترامب الذي أوضح أن الحرب يجب أن تنتهي و"هو السيناريو ذاته الذي تكرر على جبهة غزة".

حاكم جديد

أما المحرر بصحيفة "دى ماركر" سامي بيرتس، فيرى أن دور ترامب وما قام به لإخراج الاتفاق إلى النور -في ظل معارضة حكومة نتنياهو الشديدة- يشير إلى أنه هو "الحاكم الجديد في إسرائيل". وأضاف "الآن سيضطرون حتى في معسكر اليمين المتطرف إلى الخضوع والامتثال لأجندة سياسية وأمنية قد يروج لها في منطقة الشرق الأوسط، بحيث أن ترامب سيركز على ما يهم أميركا".

ويتابع أنه منذ انتخابه لولاية ثانية، يجمع العالم أن ترامب "شخص غير متوقع ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته مما يثير التساؤل حول سبب احتفال اليمين في إسرائيل بانتخابه، حيث ضغط وأخضع نتنياهو وأجبره على عقد صفقة محتجزين هزت القاعدة الأساسية لمعسكر اليمين الإسرائيلي".

وباعتقاده، فإن ما يروج عن تعهد ترامب بمنح نتنياهو المزيد من الهدايا -لإنهاء الحرب- يشير إلى أنه "نجح في ثنيه وإسكات اليمين الإسرائيلي وإرغامه على قبول الصفقة التي قدمها بادين في مايو/أيار 2024".

وختم المحرر بأنه عندما هدد ترامب بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى بحلول 20 يناير/كانون الثاني الحالي (تاريخ دخوله البيت الأبيض) "فسيحل الجحيم" وهذا ما حرك نتنياهو. ورغم ضغوط وزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش "بات واضحا أن نتنياهو رُدع أكثر من طرف ترامب".