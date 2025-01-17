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كاتبة فلسطينية: وقف إطلاق النار لن يشفي جراح غزة

The debris of a house belonging to Ayyad Christian family, which witnesses said was targeted in an Israeli air strike, is seen in Gaza City July 27, 2014. Palestinian medics said at least 10 people had died in the wave of subsequent strikes that swept Gaza, including a Christian woman, Jalila Faraj Ayyad, whose house in Gaza City was struck by an Israeli bomb. Fighting subsided in Gaza on Sunday after Hamas Islamist militants said they backed a 24-hour humanitarian truce, but there was no sign of any comprehensive deal to end their conflict with Israel. REUTERS/Suhaib Salem (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
الكاتبة قالت إن المجتمع الدولي يختزل غزة في مشاهد معاناة تظهر في عناوين الأخبار لكن الحقيقة أكثر تعقيدا (رويترز)
17/1/2025

قالت الكاتبة الفلسطينية رؤى شملخ في مقال نشره موقع موندويس الأميركي إن المجتمع الدولي يختزل غزة في بعض مشاهد المعاناة التي تظهر في عناوين الأخبار، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا بكثير، لأن وراء كل خبر إنسانا يعيش آلاما لا يمكن تخيلها.

وذكرت شملخ أن نزيف الدماء قد يتوقف، والجثث قد تُرفع من الشوارع، لكن ما عاشه سكان القطاع المحاصر لن يُمحى من ذاكرتهم حتى إن مضى العالم قُدما معتقدا أنه قد حلّ المشكلة.

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وتابعت أن وقف إطلاق النار الذي يحتفل به العالم ليس سوى محاولة يريد من خلالها أن يشعر بأنه فعل ما يكفي لإرضاء ضميره، لكنه من وجهة نظر الفلسطينيين لا يعدو أن يكون "استراحة صغيرة" في خضم معاناة لا تنتهي.

وقالت الكاتبة -وهي من أصل فلسطيني ومن سكان حي الشيخ عجلين في قطاع غزة- إن حيها على سبيل المثال كان عالما قائما بذاته، لكنه الآن لم يعد موجودا إلا في ذاكرتها، ولم يبق منه سوى أطلال.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بالقتل وبتفجير المباني، بل سيطر على الشوارع والمزارع وحتى المقابر، وحولها إلى "مناطق عسكرية"، فضاع المكان الذي كان يحمل تاريخا وهوية، ودُفن تحت الأنقاض في عملية تدمير للذاكرة والمنازل والعائلات والتاريخ.

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واعتبرت أن هذا التدمير والطمس ليس مجرد أثر جانبي للحرب، بل هو جهد مقصود لقطع الروابط بين الفلسطينيين وأرضهم، وتجريدهم من هويتهم، حتى يصبحوا ضحايا بلا وجوه ولا أسماء، وتضيع قصة غزة الحقيقية بين الأنقاض، وتطغى الحسابات السياسية على معاناة البشر.

كل ذلك يحوّل معاناة الفلسطينيين -حسب تعبيرها- إلى رواية سهلة الهضم بالنسبة للرأي العام العالمي، بينما يتم إخفاء الخسائر الأكبر والأخطر تحت أكوام الهدم.

المصدر : الصحافة الأميركية

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