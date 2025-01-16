مراسلة الجزيرة تكشف كواليس المفاوضات بين حماس وإسرائيل في قطر

كشفت مراسلة الجزيرة في واشنطن، وجد وقفي، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطر، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض.

وأشاد المسؤول الأميركي بشكل خاص بالدور القطري في الوساطة، واصفا جهود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالاستثنائية، كما أثنى على الأداء المتميز لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إدارة المفاوضات.

وكشف المسؤول عن تفاصيل دقيقة في آلية تنفيذ الاتفاق، موضحا أنه حتى اللحظة لم يتم الانتهاء من تحديد قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأوضح أن الإدارة الأميركية تأمل في إطلاق سراح 5 مجندات إسرائيليات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى وجود معادلة محددة لتبادل الأسرى تختلف حسب فئاتهم.

وفي إضاءة على كواليس المفاوضات، كشف المسؤول أن وفدي إسرائيل وحماس كانا في المبنى نفسه، حيث شغل وفد حماس الطابق الأول، بينما كان الوفد الإسرائيلي في الطابق الثاني، وقام الوسطاء القطريون والمصريون بدور محوري في نقل المقترحات والردود بين الطرفين.

وفي سياق متصل، سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نسبة الفضل في التوصل للاتفاق إلى جهود إدارته الدبلوماسية المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وأرجع بايدن نجاح المفاوضات إلى ما وصفه بإضعاف نفوذ كل من حزب الله وإيران في المنطقة.