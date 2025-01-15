تايمز: معاداة السامية في العالم أصبحت حالة طوارئ

كشف مسح أن المشاعر المعادية لليهود وصلت إلى مستوى قياسي بعد التحدث إلى 58 ألف بالغ في أكثر من 100 دولة على مدى الأشهر الثلاثة من أغسطس/آب المنصرم، في حين بلغت نسبة البريطانيين البالغين الذي يعتقدون أن اليهود أكثر ولاء لإسرائيل من بريطانيا 40%.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن المسح الذي أجرته رابطة مكافحة التشهير أن نسبة البريطانيين المذكورين ارتفعت من 27% في 2014.

ونقلت الصحيفة عن جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إيه دي إل"، وهي مجموعة حملة تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن معاداة السامية تصاعدت منذ الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعا إلى "نهج شامل للمجتمع" لمعالجة المشكلة.

مقلقة للغاية

ووصف غرينبلات النتائج التي توصلوا إليها بأنها مقلقة للغاية، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى تدخلات حكومية جديدة، والمزيد من التعليم، وضمانات إضافية على وسائل التواصل الاجتماعي وبروتوكولات أمنية جديدة لمنع جرائم الكراهية المعادية للسامية.

ووفقا للمسح الذي يُسمى "مؤشر 100 العالمي"، فإن حوالي 6.7 ملايين بالغ في بريطانيا أو 12% لديهم مستويات مرتفعة من المواقف المعادية للسامية، ارتفاعا من 8% شعروا بالمثل في عام 2014.

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وذكر تقرير الصحيفة أن أقل من نصف الناس (43%) في بريطانيا مؤيدون لإسرائيل، في حين أن 63% يشعرون بالرضا تجاه فلسطين.

وأضاف أن النتائج أكثر وضوحا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما. فأقل من الثلث مؤيدون لإسرائيل، بينما يؤيد فلسطين ثلاثة أرباع المستطلعين.

أكثر مما ينبغي

وبينما يعتقد معظم البالغين البريطانيين أن الهولوكوست موصوفة بشكل عادل، يعتقد الخمس أن اليهود يتحدثون عنها أكثر مما ينبغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا جاءت في المرتبة السابعة في أوروبا الغربية لمستويات المواقف المعادية للسامية، لكن مؤلفي التقرير لاحظوا أن هناك زيادة كبيرة في الحوادث المعادية للسامية منذ بدء الحرب في غزة.

وقال المؤلفون إن هذا يدل على أنه حتى في البلدان ذات المستويات المنخفضة نسبيا من المواقف المعادية للسامية، يمكن لأقلية صغيرة جريئة أن تشكل تهديدا كبيرا للمجتمعات اليهودية.

وفي الأشهر الـ12 حتى مارس/آذار من العام الماضي، بلغ عدد جرائم الكراهية الدينية التي استهدفت اليهود 3282، أكثر من ضعف 1543 المسجلة في العام السابق، وفقا للبيانات التي سجلتها الشرطة، بينما زادت جرائم الكراهية ضد المسلمين، بنسبة 13% في الفترة نفسها.