غزة- قبل الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار، خرج الغزيون للشوارع مهللين ومكبرين، في مشاهد "ملحمية"، يتبادلون الأحضان والتهاني بالنجاة من أتون محرقة عصفت بهم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعمت الأفراح الشوارع والميادين الرئيسية، ومراكز الإيواء وخيام النازحين، وتعالى الغزيون على أوجاعهم وأحزانهم وصدحت حناجرهم بالتكبير، وبالهتافات والشعارات الوطنية.

وأمام مجمع ناصر الحكومي في مدينة خان يونس، وهو الأكبر في جنوب القطاع، تجمهرت حشود من الشبان غالبيتهم من النازحين في الخيام ومراكز الإيواء المجاورة، وسط هتافات تدعو للعودة إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال القطاع.

فرحة عارمة

"ع الشمال .. ع الشمال" كان الشاب محمد حمد يهتف مع الحشود، وهو الذي نزح من منزله في بلدة بيت حانون شمال القطاع في اليوم الأول لاندلاع الحرب، ويقول للجزيرة نت: "بدي أرجع وأعيش في بيت حانون ولو في خيمة".

وتعرضت هذه البلدة في أقصى شمال القطاع، أسوة بمخيم جباليا وبلدة لاهيا والكثير من مناطق الشمال، لدمار هائل، وقد خسر محمد وأسرته منزلهم المكون من 4 طبقات.

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وبإصرار ومن دون تردد يقول "سنرجع لبيت حانون، ونعيد إعمارها .."، ولم يكمل حديثه معنا وقد جذبه صديقه وانشغلا بالرقص معا والاحتفالات مع آخرين.

وأجبرت الحرب زهاء مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع على النزوح نحو مناطق جنوب القطاع، وعانوا على مدار شهور الحرب من ويلات القتل والجوع والتشرد.

وكانت المقاومة حاضرة وسط هذه الاحتفالات، وعلى وقع إطلاق نار في الهواء هتف شبان بحماس شديد "تحية لكتائب عز الدين"، وهو هتاف شهير في أوساط الحاضنة الشعبية المساندة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

عودة رغم الدمار

وعلى مقربة من محمد ورفاقه، كان آخرون من مدينة رفح يهللون ويهتفون: "ميشان الله ع رفح يلا"، وهم بذلك يتعجلون العودة إلى هذه المدينة الصغرى من بين محافظات القطاع الخمس، وتخضع منذ 6 مايو/أيار الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية واجتياح بري واسع.

ويقول أحمد أبو طه "بعرف أن رفح مدمرة، ولم يعد لنا بيوت ولا ممتلكات فيها، ولكنني أريد العودة إليها الآن قبل الغد".

وتشير تقديرات مصادر بجهاز الدفاع المدني للجزيرة نت إلى أن حجم الدمار الواسع في المدينة يتجاوز 90%، وقد مارست قوات الاحتلال التدمير الممنهج في المدينة، خاصة في المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع مصر والممتد لمسافة 12 كيلومترا من معبر رفح البري في شرق المدينة وحتى شاطئ البحر في غربها.

وبالنسبة لأبو طه، وعائلته من بين الأكبر في مدينة رفح، فإن الدمار في المنازل والممتلكات يمكن تعويضه، ويتساءل بألم "من يعيد لنا أحبتنا وأصحابنا؟"، ويقول إنه فقد عددا لم يحصه بعد من أقاربه وأصدقائه شهداء خلال المحرقة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة في غزة فقد بلغت حصيلة الحرب 46 ألفا و707 شهداء وأكثر من 110 آلاف جريح، نحو 70% من الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.

ملحمة ووحدة وطنية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ثابت العمور في هذه المشاهد الاحتفالية الشعبية العفوية "انعكاسا للملحمة الفلسطينية ولتراجيديا الفرح والحزن"، ويقول للجزيرة نت "هؤلاء هم الرافد الرئيسي والحاضنة الشعبية لكل شيء، الناس هنا تبكي فرحا لأن الموت والإبادة والجوع والنزوح أخيرا سيتوقف".

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ويضيف: "لا توجد لغة أو مفردات يمكنها الإحاطة بمشاعر هؤلاء الناس الذين عاشوا على مدار 467 يوما الموت ووداع الشهداء، والآن لحظة فاصلة حاسمة حازمة في تاريخ الشعب الفلسطيني".

وتابع "أتمنى على قادة الحركة الوطنية الفلسطينية التقاط هذه اللحظة وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية وعلى قدر تضحيات هذا الشعب وأن تكون الأيام المقبلة أيام وحدة وطنية وأيام إعمار ورفع للحصار".

وأكد "لا نريد أن تنتهي الحرب ويستمر الحصار والتراشق والانقسام (..) يجب الذهاب الآن إلى اعادة بناء البيت الفلسطيني بالمعنيين القريب الخاص بالناس والبعيد الخاص بالكل الفلسطيني وأقصد منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجب أن تنتهي هذه الملحمة ببعض الإنجازات والمساعدات"، بحسب العمور.