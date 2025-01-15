إعلام إسرائيلي: الجيش يعاني وعناصر حماس يتحصنون في الأنفاق وبين الركام

مع اقتراب الإعلان المحتمل لصفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، عبّر محللون وخبراء عسكريون إسرائيليون عن القلق من تقديرات الجيش التي تشير إلى فقدانه 15 جنديا في القطاع خلال أسبوع. كما ركز الإعلام الإسرائيلي على استمرار مطاردة جنود وضباط في الخارج.

وعرضت قناة 13 تقريرا لمراسلها للشؤون العسكرية أور هيلر، أشار فيه إلى ما وصفه بحدث صعب وقع في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وقال إن 5 من جنود نخبة لواء ناحال قتلوا، وأصيب 8 جنود بجروح خطيرة، وآخرون بجروح طفيفة ومتوسطة.

ويقر التقرير بأن "لواء ناحال تعرض إلى ضربة قاسية في بيت حانون في اﻻقتحام الثالث لها، فقد قتل 15 جنديا خلال أسبوع".

وحسب تقديرات الجيش -يواصل تقرير- يوجد في بيت حانون العشرات من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهم يتحصنون في اﻷنفاق وبين الركام، ويسعون إلى استهداف الجيش بقذائف "أر بي جي"، وبشكل أساسي بسلاح العبوات المتفجرة التي يواجه الجيش مهمة صعبة ومعقدة في رصدها.

ومن جهته، يقول يوسي يهوشوع، وهو محلل الشؤون العسكرية في قناة "آي 24″ و"يديعوت أحرونوت" إن "قوات الجيش تعاني من مشاكل، وقد أبلغت أن لديها مشاكل في تفعيل القوة، ونقص في القوات ونقص في المعلومات اﻻستخبارية وفي أمور كثيرة".

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أمر باعتقال ضابط

وفي موضوع آخر، عادت قناة 13 إلى موضوع مطاردة جنود وضباط إسرائيل في الخارج، وذكرت أنه "للمرة اﻷولى يتم تقديم طلب إصدار أمر اعتقال ضد ضابط برتبة لواء وهو في منصبه في الجيش اﻹسرائيلي من قبل منظمة تدعى هند رجب".

وحسب رئيسة قسم اﻷخبار الدولية في قناة "آي 24″، يانا سوريادنه، فإن اللواء غسان (عليان)، وهو منسق عمليات الحكومة اﻹسرائيلية في المناطق الفلسطينية، هو من أعلن أن مؤسس منظمة "هند رجب" قدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ﻻهاي ضده بهدف إصدار أمر باعتقاله.

وطلب مؤسس منظمة "هند رجب" بإصدار أمر باعتقال غسان لتورطه في الحصار على غزة، وبسبب تصريحات أدلى بها في بداية الحرب، كما وجه طلبا للسلطات اﻹيطالية ﻻعتقاله خلال وجوده على اﻷراضي اﻹيطالية لعقد اجتماع سري، كما توضح سوريادنه.

ويقول الصحفي في قناة 13، يوسيف يسرائيل إن "هند رجب هو اسم طفلة فلسطينية، وهناك ادعاء بأنها قتلت من قبل قوات الجيش اﻹسرائيلي وأصبحت رمزا في غزة، وتم إطﻼق اسمها على المنظمة التي يقودها شخصان بلجيكيان من أصول لبنانية ومواليد لبنان".

وزعم تقرير لقناة 12 أن إسرائيل تمكنت حتى اﻵن من إحباط كل محاوﻻت هذه المنظمة، "لكن مؤسسها ذياب أبو جعجع يقول إن لديه أكثر من ألف قضية ضد جنود الجيش اﻹسرائيلي ووسائل تقنية لرصد اللحظة التي يدرك فيها الجنود أنهم في ورطة". كما يقول أبو جعجع إنه لن يتوقف اﻵن عما يصفها بأنها مهمة حياته، تضيف القناة الإسرائيلية.

ويذكر أن الطفلة هند رجب (5 سنوات) كانت قد قتلتها دبابة إسرائيلية بغزة في يناير/كانون الثاني 2023، بعد محاصرتها في مركبة محاطة بجثامين أفراد عائلتها. وقد قتلهم الاحتلال أمام ناظريها، ولاحقا عُثر على جثامين المسعفين الذين حاولوا إنقاذها.