واشنطن بوست: تفاصيل عن حالة المحتجزين المتبقين في غزة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الحدود يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص بينهم أكثر من 300 جندي، واحتجاز 251، وشنت إسرائيل على إثره حملة عسكرية على غزة وصفتها وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها "مستوى غير مسبوق من قتل وإصابة المدنيين"، إذ قتل فيها أكثر من 46 ألف شخص.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم فيكتوريا بيسيت وجوليا ليدور وليزلي شابيرو- أن حماس أطلقت سراح 78 محتجزا جميعهم من النساء أو الصبيان، مقابل 240 سجينا فلسطينيا، بموجب صفقة تبادل بدأت يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما أطلقت سراح 24 مواطنا أجنبيا و3 مواطنين إسرائيليين روس مزدوجي الجنسية خارج تلك الاتفاقية في الفترة نفسها.

ودفعت الولايات المتحدة نحو صفقة أوسع نطاقا يمكن أن تشمل أيضا إطلاق سراح الرجال والعسكريين -حسب الصحيفة- لكن المفاوضات انهارت واستؤنفت الأعمال العدائية في الأول من ديسمبر/كانون الثاني 2023، ولم يكن هناك سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى اتفاق منذ ذلك الحين.

قتلى بضربات إسرائيلية

ومع استمرار الحرب، واصلت إسرائيل الإعلان عن مقتل المحتجزين، بعضهم أكدت التحقيقات الجنائية وغيرها أنهم قُتلوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إسرائيل إن 3 محتجزين على الأقل قُتلوا في عملياتها الخاصة، ورجحت أن يكون 3 آخرون قد قُتلوا "نتيجة غارة جوية للجيش الإسرائيلي" في أواخر عام 2023، وقالت حماس إن الضربات الإسرائيلية قتلت محتجزين آخرين.

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ورغم أن حماس لديها معظم المحتجزين، يعتقد أن البعض محتجز لدى جماعات أخرى، مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني الذي شارك مقاتلوه في هجوم 7 أكتوبر/أكتوبر/تشرين الأول، كما قالت الصحيفة.

وأشارت إسرائيل إلى أن غالبية المتبقين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو جنسية مزدوجة وهم من الذكور، وتعتقد الصحيفة أن 3 أميركيين ما زالوا على قيد الحياة في غزة، وما زالت جثث 4 آخرين محتجزة هناك، كما يُعتقد أن هناك 6 مواطنين تايلنديين ومواطنا نيباليا واحدا، دون التطرق إلى عدد المحتجزين من أفراد الجيش الإسرائيلي.