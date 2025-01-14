تايمز: رصد مسيّرات فوق قواعد جوية ألمانية يثير مخاوف من روسيا

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن ما يصل إلى 10 مسيرات رُصدت في المجال الجوي المحظور فوق موقع اختبار للقوات الجوية الألمانية في بافاريا يوم الأحد، وسط مخاوف متزايدة من التجسس الروسي على المنشآت العسكرية في أوروبا.

واستبعدت الشرطة الألمانية، التي فشلت مروحيتها في العثور على المسيرات، إمكانية أن تكون هذه المسيرات المرصودة فوق مطار مانشينغ مدنية، لأنها بدت مختلفة عن الطائرات المتاحة تجاريا، كما أن مداها أطول.

وقال متحدث باسم مكتب شرطة ولاية بافاريا الجنائية "مع وجود 10 مسيرات، لا يمكن أن نفترض أن ذلك مجرد شخص يجرب إرسال هدية عيد الميلاد. فإذا كانت مسيرات عسكرية حقا، فقد تم إطلاقها من خارج ألمانيا. ومعلوم أن 10 مسيرات يمكن التحكم فيها بواسطة طيار واحد".

وتحقق الشرطة أيضا في مشاهدات لطائرات مسيرة فوق مطار في نيوبورغ آن دير دوناو، على بعد حوالي 19 كيلومترا من النقطة التي يراقب منها الجناح التكتيكي الجوي الـ74 التابع للقوات الجوية الألمانية المجال الجوي في جنوب ألمانيا بطائرات يوروفايتر.

فرضية التجسس

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع استبعاد أن المواقع كانت تخضع للتجسس "في سياق حرب روسيا مع أوكرانيا"، وطالبت الجمهور بالإبلاغ عن أي مشاهدات "لأشخاص أو مركبات مشبوهة" قرب الموقعين.

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وذكرت الصحيفة أن طائرة يوروفايتر تايفون تضررت بعد اصطدامها بمسيرة أثناء هبوطها في مانشينغ قبل أشهر، كما تم رصد مسيرات قرب القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين، وكذلك فوق موقع صناعي في برونسبوتيل، حيث محطة للغاز الطبيعي والعديد من المصانع الكيميائية.

ووجهت ألمانيا اتهامات لرجلين اعتقلا في أبريل/نيسان -حسب الصحيفة- بالتجسس لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريب لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا، وهما متهمان باستكشاف أهداف محتملة للهجمات، بما في ذلك منشآت للقوات المسلحة الأميركية المتمركزة في ألمانيا.

تعديل القانون

وألقي القبض على امرأة صينية في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة التجسس على منشآت صناعة الدفاع، كما أطلقت الشرطة تحقيقا ضد رجل صيني اتهم بالتقاط صور في قاعدة بحرية على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا.

وتخطط الحكومة الألمانية -حسب مجلة دير شبيغل- للرد على ارتفاع حالات التجسس الروسي المشتبه فيها بتعديل قانون أمن الطيران للسماح لقواتها المسلحة بإسقاطها، بعد أن كانت تستخدم أجهزة إرسال تشويش لتعطيل الطائرات المسيرة، لكن النماذج الحديثة مقاومة لهذه التكنولوجيا.