الطريق من الدمازين إلى ود مدني.. عندما يصبح المستحيل ممكنا

ود مدني- قبل أسبوع من اليوم، كان المرور بالطريق من الدمازين جنوبي السودان إلى ود مدني في وسطه أمرا مستحيلا وصعب المنال، حيث توقفت حركة المواصلات العامة تماما، وحتى السيارات الخاصة والتجارية لم تعد تمر بالطريق الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ عام ونيف والمسافة بينهما تبلغ 340 كيلومترا.

بيد أن مياها كثيرة جرت تحت جسر الطريق بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على ود مدني، وقبل ذلك استعادته مدن أبو حجار، وسنجة الواقعة في الطريق ذاته، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وما كان مستحيلا بالأمس أصبح متاحا اليوم إذ انسابت الحركة في هذا الطريق القومي الرابط بين الدمازين وود مدني، مرورا بسنجة وأبو حجار ومايرنو.

تراجع

يمر الطريق عبر ولاية سنار الواقعة جنوب شرقي السودان. وفي العام الماضي، استطاعت قوات الدعم السريع السيطرة على ود مدني بولاية الجزيرة، وسنجة وأبو حجار والدندر في ولاية سنار، بينما حاصرت مدينة سنار أكثر من 7 أشهر.

غير أن الأمر لم يدم طويلا فقد استعاد الجيش ألويته العسكرية عبر عمليات عسكرية خاطفة جعلت قوات الدعم السريع تتراجع إلى حدود ولاية الخرطوم، وتفقد سيطرتها على ولايات وسط وجنوب شرقي البلاد.

ومع استعادة الجيش لوسط البلاد، عادت الحياة للطرقات العامة ولم يعد هنالك ما يخيف سائقي السيارات وحتى رجال المرور بأزيائهم البيضاء المنتشرين في الطريق القومي من مدخل الدمازين وصولا إلى عبور مدينة سنار، وهو الطريق الذي كان مهجورا لمدة عام بأمر قوات الدعم السريع التي كان أفرادها ينهبون القوافل التجارية والسيارات الخاصة، وفقا لشهادات مواطنين كُثر من ولايتي سنار والجزيرة.

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انتشار الجيش

ورصدت الجزيرة نت عودة الحيوية لهذا الطريق من حيث نقل البضائع والركاب خاصة في المسافة ما بين الدمازين وسنار، مع انتشار مكثف للسيارات القتالية ما بين سنار وود مدني.

وعلى امتداد الطريق من الدمازين إلى ود مدني، ينتشر أفراد الجيش السوداني والأمن والشرطة ويتم إخضاع الحافلات والمواصلات الداخلية لتفتيش دقيق، كإجراءات احترازية تحسبا -وفق السلطات الأمنية- لتسلل عناصر الدعم السريع أو تهريب الأسلحة الخفيفة إلى المدن التي استعادها الجيش.

كذلك تخضع السيارات الخاصة لعملية تفتيش، وعلى مسافة كل 20 كيلومترا توجد نقطة عسكرية، ولا تخرج هذه السيارات من الدمازين إلا بإذن عبور موجه لكل الأجهزة الأمنية المنتشرة في الطرقات. ولا يتم الدخول إلى ود مدني إلا بموافقة السلطات العسكرية، خاصة أن المدينة لا تزال تحاول النهوض من تحت ركام الحرب والتخلص من الألغام والمتفجرات المزروعة في وسطها.

فرحة شعبية

وطلبت السلطات الأمنية من المواطنين "التمهل في العودة إلى ود مدني". ففي مدخلها، تشتم روائح الدم والبارود وترى عشرات من جثث مقاتلي الدعم السريع ملقاة على الأرض، بينما شرع جنود من الجيش في دفن بعض الجثامين في مقابر جماعية قريبة من طريق عووضة أحد الأحياء الطرفية لود مدني.

قبل عام مضى، لم يكن متاحا للمواطنين في سنجة وسنار والحداد والحاج عبد الله والشكابة في وسط البلاد الاقتراب من هذا الطريق القومي الذي تتجول فيه فقط سيارات الدعم السريع القتالية.

غير أن الحياة عادت للطريق مرة أخرى واصطف فيه عشرات من المواطنين حاملين حافظات المياه لاستقبال جنود الجيش السوداني المتوجهين صوب ود مدني مرددين شعارات تمجّد الجيش، وسط زغاريد النساء المنتشرات في الطريق اللاتي عانين ويلات التعذيب على يد قوات الدعم السريع.