ما طائرات سوبر سكوبرز المستخدمة لمكافحة حرائق لوس أنجلوس؟

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الطائرة "سوبر سكوبرز سي إل 415" المستخدمة في إطفاء حرائق كاليفورنيا يمكنها إسقاط كميات كبيرة من الماء على الحرائق وملء خزانها عن طريق الانزلاق على مسطح مائي من دون الحاجة إلى الهبوط.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ليو ساندز- أن سوبر سكوبرز كانت واحدة من أكثر طائرات مكافحة الحرائق فعالية في العالم، وإحدى الأدوات الحاسمة في عمليات الإطفاء التي تخوضها فرق الإطفاء منذ أيام في المعركة الصعبة ضد حرائق لوس أنجلوس، لأنها تستطيع أن تشفط بسرعة كميات كبيرة من الماء وتسقطها مباشرة فوق النيران.

وتستطيع قاذفات المياه البرمائية المصنوعة في كندا أن تأخذ حمولات أثقل بكثير من المروحيات المجهزة بالدلاء، وهي تحلق فوق سطح الماء بسرعة 160 كيلومترا/الساعة، وتجمع 1600 غالون من الماء في أقل من 12 ثانية، وتسقط هذه الحمولة مباشرة فوق حرائق الغابات، ثم تدور مرة أخرى لتكرار العملية.

وقد استأجرت لوس أنجلوس طائرتي سوبر سكوبرز من حكومة كيبيك الكندية بيد أن واحدة منهما فقط هي التي تعمل حاليا، بعد أن أتلفت مسيرة جناح الثانية وأوقفت للإصلاح، كما تقول الصحيفة.

هكذا تعمل

تم تصميم طائرة سوبر سكوبرز، التي يبلغ طول جناحيها 28 مترا وطولها قرابة 20 مترا، لإسقاط كمية كبيرة من الماء مباشرة فوق حرائق الغابات، وما يميزها عن طائرات مكافحة الحرائق الأخرى، هو قدرتها على تجديد خزانها دون الهبوط، وذلك عن طريق شفط المياه مباشرة بالانزلاق على طول سطح الماء.

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ومن خلال مسبار، تغرف الطائرة الماء، لتملأ خزانا بسعة تزيد على 6 آلاف لتر في غضون 12 ثانية، وتطير إلى الحريق بسرعة حوالي 350 كيلومترا في الساعة لإسقاط حمولتها من ارتفاع يتراوح بين 30 و45 مترا، ويضغط الطيار على زر لفتح الخزان، لتفريغ حمولة المياه دفعة واحدة أو بالتتابع لتوزيع المياه على مساحة أوسع.

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إن سرعة سوبر سكوبرز في تجديد خزانات المياه وتكرار العملية حتى نفاد الوقود، تجعلها أداة "رائعة" للمكافحة.

مقارنة بالطائرات الأخرى

وعلى غرار سوبر سكوبر، يمكن للطائرات المروحية جمع المياه باستخدام الدلاء وإسقاط الحمولة مباشرة فوق الحريق، وإن كان ذلك بأحجام وكفاءة أقل من سوبر سكوبر، إلا أن الطائرات المروحية لا تستخدم سوى المياه العذبة، لأن الماء المالح يتسبب في تآكل أنابيبها، في حين تغرف سوبر سكوبرز من المحيط الهادي مباشرة.

وقال مركز مكافحة الحرائق الوطني إنه نشر 8 طائرات عسكرية من طراز "سي 130" مجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق المحمولة جوا من هيئة الغابات الأميركية، وقال كريستيان ليتز، رئيس عمليات مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، إن أكثر من 34 طائرة مروحية و10 طائرات نقل جوي كبيرة كانت تسقط الماء ومثبطات الحرائق على حريق باليساد، وفي المساء نفسه، قالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إنها نشرت 15 طائرة مروحية وعددا غير محدد من طائرات الإطفاء في محاولة لإخماد حريق إيتون.