مؤتمر بالدانمارك يدعو لاستثمار التضامن الأوروبي مع فلسطين ووقف حرب غزة

قطع الموقف الأوروبي مساحات واسعة من التضامن مع القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وانعكس ذلك في حجم المظاهرات والفعاليات التي ينظمها الشارع الأوروبي بلا انقطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واستضافت عاصمة الدانمارك -أول أمس السبت- مؤتمر "معا من أجل الإنسانية" الذي نظمته الشبكة الأوروبية الفلسطينية، وناقشت جلساته المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه إسرائيل من مجازر وإبادة جماعية أدت إلى استشهاد أكثر من 46 ألفا وإصابة نحو 110 آلاف، فضلا عن عدد غير معلوم من المفقودين تحت ركام منازلهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

أهداف

وشاركت في المؤتمر 12 دولة أوروبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والسياسيين والحقوقيين، الذين أكدوا أهمية التحرك العالمي العاجل من أجل إيقاف الحرب في غزة عبر إجراءات ومواقف حاسمة ضد إسرائيل.

ويهدف المؤتمر "إلى استثمار المبادرات السابقة عبر العمل على انضمامها إلى الشبكة لتكون منصة عالمية تدافع عن عدالة قضيتنا، وتنسيق العمل المشترك بينها لتوفير الجهود والمعلومات التي تخدم أهدافنا المشتركة" حسب ما قالته المتحدثة باسم الشبكة الأوروبية الفلسطينية مريم إبراهيم.

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والشبكة الأوروبية الفلسطينية منصة إلكترونية مخصصة لتقديم الأخبار والتحليلات حول فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط عامة، بهدف تقديم رواية دقيقة ومبنية على الحقائق، كما تسلط الضوء على الرواية الفلسطينية التي يتم تجاهلها غالبا في وسائل الإعلام العالمية.

فرصة تاريخية

وعن تقييم الموقف الأوروبي من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، قال رئيس المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية إيلان بابييه إن "حركة التضامن العالمية التي يشهدها العالم يجب أن تستغل لأننا أمام فرصة ولحظة تاريخية لأكبر حملة تضامن مع فلسطين وشعبها، ولذلك يجب على الحركة الوطنية الفلسطينية أن تكون موّحدة وديمقراطية حتى لا نضّيع هذه الفرصة التاريخية".

وأضاف بابييه -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الموقف الأوروبي موقف ويؤثر مباشرة على القضية الفلسطينية، إذ إن لأوروبا مسؤولية تاريخية مهمة تجاه فلسطين، خاصة في ظل الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة الآن.

وفيما يتعلق بأهمية الفعاليات التي تُنظم بأوروبا لمناصرة القضية الفلسطينية، يرى رئيس المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية أن "المؤتمر تمكّن من بناء شبكة أوروبية تضم العديد من المؤسسات الداعمة لفلسطين في القارة، وسيكون لها دور كبير في العمل المباشر مع الجامعات والمؤسسات وصانعي القرار والحكومات الأوروبية" مما سيسهم في إحداث تغييرات ملموسة في مواقف الدول الأوروبية.

إجراءات عاجلة

وفي مداخلتها في مؤتمر "معا من أجل الإنسانية" قالت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "المجزرة الجماعية التي تشهدها غزة كانت نتيجة متوقعة للاستعمار الاستيطاني الذي لم تتم مواجهته".

وأضافت ألبانيز أن هناك العديد من اليهود المناهضين للفصل العنصري -الذي تمارسه إسرائيل- يتعايشون مع الفلسطينيين على نحو سلمي.

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يذكر أنه في فبراير/شباط 2024، قررت إسرائيل حظر دخول ألبانيز أراضيها ردا على إدانتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصفها بأنه "يمثل جرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

وهذا ما ذهبت إليه أيضا الأكاديمية وصانعة المحتوى ماريا فرانسيس، إذ قالت إن ما تقوم به إسرائيل في غزة "يعد إبادة جماعية مدعومة من الولايات المتحدة" مؤكدة أن ذلك "هو في الحقيقة جزء من صورة أوسع للإمبريالية الأميركية التي يجب مقاومتها في المنطقة".

وأضافت فرانسيس -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "وسائل مقاومة الإبادة الجماعية والاحتلال المستمرين تكمن في الضغط والقوة اللذين يجعلان إسرائيل دولة منبوذة نتيجة انتهاكها حقوق الإنسان وما تمارسه من تطهير عرقي وإبادة الجماعية".

وعن وسائل مواجهة العدوان الإسرائيلي، دعا الأمين العام لمنظمة أوكسفام لارس كوخ -ضمن مداخلته بجلسات المؤتمر- إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة وإيقاف الاستثمارات غير الشرعية داخل المستوطنات في الوقت نفسه".