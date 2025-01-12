15 قتيلا وعشرات الجرحى بانفجار 4 محطات للغاز باليمن
لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 67 آخرون، إثر انفجار 4 محطات للغاز في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين أن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون بينهم 40 حالاتهم حرجة، جراء حادث بمحطات غاز في محافظة البيضاء، موضحا أن الجهود مستمرة بحثا عن مفقودين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
#عاجل 🚨 | وفاة 15 وإصابة 67 اخرين جراء انفجار محطات غاز في #البيضاء وسط #اليمن pic.twitter.com/NHDlDJpIGQ
— World Now (@worldnowara) January 12, 2025
وفي وقت متأخر مساء السبت، أفاد موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين بانفجار 4 محطات للغاز في عزلة الناصفة بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء (لسيطرة خاضعة الحوثيين)، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الجماعة هاشم شرف الدين عبر منصة "إكس" إن الأجهزة الأمنية تعمل بجهد كبير للكشف عن ملابسات الحادث.
▪️ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة الغاز في #البيضاء إلى 15 قتيلا و67 جريحا#أخبار_اليمن#قناة_الجمهورية#yemen pic.twitter.com/xqAHDIyZ5B
— قناة الجمهورية | Aljoumhouriya TV (@AlJoumhouriyaTV) January 12, 2025
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء الانفجار ومشاهد التهام النيران لعشرات السيارات بالقرب من المحطات.
وسبق أن شهدت بعض المناطق في اليمن حوادث انفجار محطات للغاز تسببت بسقوط ضحايا، في ظل افتقار تلك المحطات إلى أدوات الأمن والسلامة.