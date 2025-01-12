بعد عام.. أبرز هجمات واشنطن ولندن على اليمن وحصيلة الضحايا

صنعاء- تحلّ، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغارات الأميركية البريطانية على مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وبدأت هذه الغارات في 12 يناير/كانون الثاني 2024 ردا على هجمات الحوثيين التي تستهدف سفنا في البحر الأحمر. وتقول الجماعة إن عملياتها تأتي تضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء هذا التدخل العسكري بعد أن شكّلت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023 تحالفا يضم أكثر من 20 دولة أُطلق عليه اسم "حارس الازدهار"، بدعوى الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وبعد ساعات من انطلاق الهجمات الأميركية البريطانية، صرّح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن الضربات التي نفذتها بلاده مع المملكة المتحدة استهدفت مواقع تابعة للحوثيين "ردا على هجمات الجماعة غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار".

وأضاف أوستن أن الضربات في اليمن استهدفت في اليوم الأول "القدرات الحوثية للطائرات والزوارق المسيّرة والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي".

وعقب ذلك، توعّدت جماعة الحوثي بأن "كل المصالح الأميركية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتها ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على اليمن".

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وبدأت الجماعة بعد ذلك باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، بعد أن كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، مما أدى إلى توسيع رقعة الصراع.

أبرز الهجمات

كانت هجمات اليوم الأول (12 يناير/كانون الثاني) من أبرز الضربات التي تعرضت لها مناطق تحت سيطرة الحوثيين خلال عام 2024، فقد أعلن حينها قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الغارات.

وأضاف الجنرال الأميركي، في بيان، أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ ومسيّرات.

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع أن القوات الأميركية البريطانية شنّت 73 غارة على اليمن، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، متوعدا بأن الهجوم "لن يمر دون رد أو عقاب". واستهدفت الغارات العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، حسب سريع.

وفي الرابع من فبراير/شباط أعلنت وسائل إعلام حوثية عن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، بينها الحديدة الساحلية، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات "التحالف الأميركي البريطاني".

وأعلن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين أن "الطيران الأميركي البريطاني شن 48 غارة على عدد من محافظات اليمن، في حين أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) أنها نفذت إلى جانب القوات البريطانية ضربات ضد 36 هدفا للحوثيين.

وأضافت سنتكوم أن الضربات "استهدفت مرافق تخزين متعددة تحت الأرض، وقيادة وسيطرة، وأنظمة صواريخ، ومواقع تخزين وتشغيل الطائرات بدون طيار، وأجهزة رادار، وطائرات مروحية".

وفي 31 مايو/أيار أعلنت جماعة الحوثي أن "الطيران الأميركي والبريطاني شنّ سلسلة غارات استهدفت الحديدة وصنعاء وتعز، وأسفرت عن مقتل 16 وإصابة 41 آخرين".

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وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها نفذت إلى جانب القوات البريطانية ضربات استهدفت 13 موقعا للحوثيين، في حين ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن العملية المشتركة مع الولايات المتحدة استهدفت 3 مواقع في الحديدة، وتحدثت عن وجود طائرات مسيرة وأسلحة (أرض-جو) في المواقع المستهدفة.

وفي 13 يونيو/حزيران، أعلن الحوثيون استهداف المجمّع الحكومي في محافظة ريمة شمالي اليمن بغارتين أميركية بريطانية، مما أسفر عن سقوط قتيلين و9 جرحى.

وفي 19 من الشهر ذاته، تم استهداف المبنى نفسه بـ4 غارات، وذلك بعد يوم من حديث القيادة المركزية الأميركية عن تدمير 8 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين.

وفي العاشر من سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) "استهداف العدوان الأميركي البريطاني منطقة الجند بجوار مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في محافظة تعز، مما أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 9 إثر تدافع الطالبات بعد القصف".

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الحوثيون عن 18 غارة أميركية بريطانية استهدفت العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، لكن لم يتم ذكر أضرار هذه الهجمات، بينما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها شنت ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرتهم باليمن.



للمرة الأولى

في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت جماعة الحوثي عن سلسلة غارات أميركية بريطانية استهدفت العاصمة صنعاء أعقبها انفجارات قوية، فضلا عن غارات أخرى على محافظة صعدة شمالي اليمن، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة استخدمت قاذفات "بي 2 سبيريت" للمرة الأولى لقصف مواقع للحوثيين.

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وتُعرف الطائرة بي-2 سبيريت أيضا بـ"القاذفة الشبح"، وهي قاذفة بعيدة المدى ومتعددة الأدوار قادرة على حمل ذخائر تقليدية ونووية، وتمثل قفزة نوعية في التقنية المتقدمة، وتُعد معلما رئيسيا في برنامج تحديث القاذفات الأميركية.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، شاركت طائرات "إف-35 سي" المنتشرة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والموجودة في بحر العرب، في ضربات ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون، وفق بيان للقيادة المركزية الأميركية. واعتبرت هذه المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الطائرات المتطورة في هجمات ضد الحوثيين.

وتُعد طائرة "إف- 35 سي" أول مقاتلة شبحية بعيدة المدى تم تصميمها وبناؤها خصوصا لعمليات حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأميركية، وتمتاز الطائرة بأجهزة استشعار مدمجة وبسعتها للأسلحة والوقود وقدرتها الكبيرة على التخفي عند مستويات منخفضة للغاية.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت جماعة الحوثي عن غارة أميركية بريطانية على "مجمع العرضي العسكري" الذي يضم مقر وزارة الدفاع في صنعاء. في حين قال الجيش الأميركي إنه استهدف منشأة رئيسة للقيادة يديرها الحوثيون.

وهذه أول مرة يتم فيها استهداف مقر وزارة الدفاع بصنعاء، تبع ذلك غارتان على المجمع ذاته في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وأول أمس الجمعة العاشر من يناير/كانون الثاني، كانت أحدث هذه الهجمات، حيث أعلنت جماعة الحوثي أن "العدوان الأميركي الإسرائيلي البريطاني، شن سلسلة من الغارات العدوانية على العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة، بالتزامن مع مظاهرات جماهيرية حاشدة مساندة لغزة".

وأفاد موقع "26 سبتمبر نت" -الناطق باسم وزارة دفاع الحوثيين- بأن "العدوان الأميركي الصهيوني البريطاني شن 8 غارات استهدفت محطة كهرباء حزيز المركزية بصنعاء، مما أدى إلى إصابة عامل وتضرر عدد من المنازل المجاورة للمحطة، فضلا عن استهداف محافظة عمران شمالي اليمن بـ12 غارة".

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وأضاف أن محافظة الحديدة "تعرضت لسلسلة غارات من العدوان الأميركي البريطاني الإسرائيلي استهدفت ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة".

ألف غارة ومئات الضحايا

على مدار عام من الهجمات الأميركية البريطانية التي بلغت نحو ألف غارة وقصف، سقط مئات القتلى والجرحى اليمنيين، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

وفي أحدث إحصائية إجمالية، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري خلال خطاب مصور أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف اليمن على مدار عام بـ932 غارة وقصفا بحريا".

وأضاف الحوثي أن "عدد شهداء اليمن خلال عام من العدوان الأميركي البريطاني بلغ 106 أشخاص، والجرحى وصل عددهم 314".

وبعد هذا التأريخ أعلنت الجماعة في بيانات منفصلة متعددة خلال الأيام الماضية عن غارات أميركية بريطانية يقدر عددها بعشرات، مما يرفع إجمالي الهجمات إلى نحو ألف غارة وقصف.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت جماعة الحوثي عن أضرار مادية كبيرة طالت بنى تحتية جراء الغارات الأميركية البريطانية، لكن لم يتم إصدار أي بيان بشأن إجمالي قيمة هذه الخسائر أو تقدير تكاليفها المالية.