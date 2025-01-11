إعلام إسرائيلي: خسائر متزايدة للجيش ببيت حانون وانتقادات لاستمرار الحرب

أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر جديدة في صفوفه خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية لاستمرار الحرب وعدم تحقيق أهدافها المعلنة.

وأفاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية أور هيلر بمقتل 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون شمال قطاع غزة، إثر انفجار ألغام زرعتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في دبابة ميركافا.

وأشار هيلر إلى أن هذه الحادثة رفعت عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في بيت حانون إلى 6 خلال أسبوع واحد.

وفي تحليل للوضع، قال محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 أمنون أبراموفيتش إن الشهر الماضي وحده شهد مقتل 16 جنديا إسرائيليا، دون احتساب المصابين بجروح خطيرة.

ووصف أبراموفيتش العمليات العسكرية بأنها "مطاردة وراء أشباح"، مشيرا إلى صعوبة القضاء نهائيا على كل عناصر حماس.

فشل الحرب

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت انتقادات حادة لإدارة الحرب، معتبرا أن عدم تحقيق أهداف الحرب في غزة بعد مرور سنة و3 شهور يعد "إخفاقا" و"مؤشرا على خلل في خطة الحرب".

وأكد أن الأهداف المعلنة للحرب، والمتمثلة في تحقيق النصر المطلق وإزالة التهديدات والقضاء على القدرات العسكرية لحماس واستعادة المخطوفين، لم تتحقق بعد.

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وفي مشهد يعكس حالة الانقسام داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، كشف مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 ميخائيل شيمش عن مشادة كلامية حادة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان هرتسي هاليفي خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي، حول توصيف عناصر حماس وحزب الله إذا ما كانوا "إرهابيين أو ناشطين".

وفي سياق الانتقادات المتصاعدة، قالت متحدثة من حركة "غيشة" في "مؤتمر رفض الحرب" إن الاستخدام الواسع للمواد المتفجرة والخارقة من قِبل إسرائيل أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في غزة، بما في ذلك عائلات متعددة الأجيال، مشيرة إلى حجم الدمار غير المسبوق تاريخيا.

وفي شهادة لافتة، كشف شاحر زهيرو، قريب أسير إسرائيلي قُتل في غزة، عن تحول الجيش الإسرائيلي إلى ما وصفه بـ"جيش مليشيات"، مشيرا إلى انتشار الشعارات الدينية المتطرفة بين صفوف الجنود.

وانتقد زهيرو سياسة الجيش في التعامل مع المدنيين، متسائلا عن التناقض في المعايير بين ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما يحدث في غزة.