إسرائيل تخطط للاحتفاظ بقواتها داخل سوريا لحماية أمنها

ذكر موقع والا الإسرائيلي أن كبار المسؤولين في إسرائيل مصدومون لرؤية قيادات غربية ترحب بمن وصفته زعيم سوريا الفعلي أحمد الشرع، مؤكدا أن تل أبيب تخطط لإبقاء قواتها في داخل الأراضي سورية لحماية أمنها.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين مندهشون لما وصفوه بـ "عمى" الغرب تجاه الشرع، ونقل عن مسؤول إسرائيلي -لم يسمه- قوله إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا تتدافع نحو اللقاء به، على حد وصفه.

وتابع أن واشنطن كانت قد ألغت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار وضعت لمن يساعد على إلقاء القبض على الشرع، كما خففت بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وزاد أن الغرب "يختار أن يكون أعمى"، ويتعامل مع بعض "أخطر الناس في العالم"، وعلق على ذلك بقوله "إنه أمر لا يصدق، كيف وقع العالم في هذا الفخ مرة أخرى؟".

وقال إن الهدف الحالي للشرع هو رفع العقوبات عن سوريا لجلب الأموال الأجنبي، فيما تعلم إسرائيل أنه يجب عليها الحفاظ على منطقة سيطرة ومجال نفوذ في سوريا.

وأبرز الموقع أن مسؤولين يؤكدون أن إسرائيل تحتاج للحفاظ على "محيط عملياتي" في حدود 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، لضمان عدم تمكن من وصفتهم بـ "حلفاء النظام الجديد" في سوريا من إطلاق صواريخ باتجاه الجولان.

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وزادوا أن المخابرات الإسرائيلية تحتاج لـ"منطقة نفوذ" تمتد على مساحة 60 كيلومترا داخل سوريا، لمراقبة ومنع التهديدات المحتملة.