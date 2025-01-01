زعيم حركة إم 23: الحرب لن تحل الصراع وحكومة كينشاسا منفصلة عن الواقع

كينشاسا- أعلن زعيم حركة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برتراند بيسيموا، أن حركته ستواصل القتال في مناطق سيطرتها شرق البلاد حتى تحقيق مطالبهم بحفظ حقوق المواطنين من قبائل التوتسي وضمان مساواتهم مع بقية المواطنين.

وألقى بيسيموا، في حوار أجرته معه الباحثة بوجانا كوليبالي، للجزيرة نت، باللوم على حكومة كينشاسا في استمرار الحرب التي قال إنها لا تغني عن الحوار للتوصل إلى حل دائم للصراع، مشيرا إلى رفض السلطات في الكونغو للحوار مع حركته، وشن الهجمات ضدها وتجنيد مرتزقة أجانب في القتال.

ونفى زعيم الحركة، التي استُبعدت من عملية نيروبي للسلام بين الحكومة الكونغولية والجماعات المسلحة في البلاد عام 2022، الاتهامات الأممية برغبة "إم 23" بالتوسع المستمر، مؤكدا أن "منطق الحرب يفرض نفسه" بسيطرة المنتصر على الأراضي التي انطلقت منها هجمات ضده.

وفيما يلي نص الحوار:

تتزعم الحركة السياسية العسكرية "إم 23". هل يمكنك أن تذكّرنا بشكل موجز بمطالبكم؟

مطالبنا تتلخص في النضال من أجل البقاء، إننا نخوض حربا وجودية لأن الحكومة الكونغولية تقتل جزءا من شعبها، وهذا الأمر لم يبدأ اليوم، بل مستمر منذ عقود، حيث اضطر الناس للهرب خوفا من الموت، وتجنبا للقتل.

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وهناك خطاب كراهية ونوع من التطرف بدأ يتشكل بالفعل. وهذا الخطاب يتحول إلى أسلوب من أساليب الحكم، لأن السلطة في كينشاسا تريد كبش فداء أو تحويل الانتباه عن مشاكل البلاد الحقيقية التي تعجز عن حلها.

والآن، يُستخدم جزء من هذا الشعب، ومنه قبائل التوتسي، ككبش فداء للحكومة الكونغولية لإلهاء الشعب عن فشلها في إدارة البلاد. وهذا الأمر يتفاقم لأن خطاب الكراهية وهذا التطرف وهذا القتل بلغ حد الوحشية.

لذا، قلنا لأنفسنا إنه لا ينبغي لنا أن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد مواطنينا يقتلون بهذه الطريقة. لذلك نخوض هذه الحرب للدفاع عن مواطنينا، حتى لا يستمر القتل. فهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ويجب على الدولة أن تضمن حقوقهم ولا تعتبرهم غرباء أو تعاملهم كأنهم عديمو الجنسية. إنهم مواطنون كونغوليون كاملو الأهلية، مثلهم كمثل كل الكونغوليين.

شهدنا للتو معارك عنيفة بين ائتلاف الحكومة في كينشاسا وحركة "إم 23" بإقليم شمال كيفو الكبير، وفي إقليم لوبيرو. هل يمكنك أن تشرح لنا ما حدث؟

حسنًا، في شهر مارس/آذار، دعانا الوسيط في الأزمة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الأنغولي (جواو) لورينسو، إلى لواندا (عاصمة أنغولا) لنقل رسالة من الاتحاد الأفريقي مفادها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. ووقعنا على الاتفاق، لكن كينشاسا رفضت التوقيع عليه.

وفي وقت لاحق، واصلت كينشاسا ببساطة الحرب ضدنا، وبدأنا من جديد، وواصلنا الدفاع عن أنفسنا. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، تم تحديد موعد لعقد اجتماع بين الحكومة الكونغولية والحكومة الرواندية التي وقعت بالفعل على اتفاق وقف إطلاق النار، مع أن الحكومة الرواندية أو الجيش الرواندي ليسا على الأراضي الكونغولية ولا يقاتلان فيها.

وكانت الحكومة الكونغولية تريد تحقيق النصر على الأرض قبل 15 ديسمبر/كانون الأول. لقد سمعناها تتحدث عما سمته "15 يوما من المقاومة"، في حين أنها في الحقيقة كانت 15 يوما من الضغط علينا، بهدف الحصول على نصر يضعهم في موقف مريح من أجل وضع رواندا أمام أمر واقع، إما أن يوقعوا على ما تريده كينشاسا، أو أن يعرقلوا عمليا اجتماع لواندا. كان هذا هو هدف الحكومة وهكذا مارسوا الضغط علينا.

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لقد جمعوا أكثر من 22 ألف رجل تجمعوا حول 15 منطقة، مدعومين بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ومقاتلي وازاليندو، وهم شباب مسلحون يتعاطون المخدرات، ويستخدمونهم ضدنا. وقد فهمنا المناورات، لذلك أعددنا بشكل كافٍ للدفاع عن أنفسنا، وهذا ما أدى إلى تصعيد العنف، لأنه كان من الضروري بالنسبة لنا أن نوقف هذا الهجوم العسكري من جانبهم، وأن نفشله بأي ثمن، وقد نجحنا في ذلك.

لهذا فإن الطريق إلى أقصى الشمال أو دعنا نقول إن الهجوم الذي أعدوه ضدنا قد فشل تماما. وقد علمنا اليوم أنهم ما يزالون يستعدون لاستئناف الحرب، وإذا فعلوا ذلك، فسنستمر في الدفاع عن أنفسنا لمنعهم من الاستمرار في هذا المسار، لأن تحقيق السلام يفرض علينا إفشال مسار الحرب.

تصور الأمم المتحدة تقدمكم نحو شمال كيفو الكبير، وزيادة مناطق سيطرتكم، بأنه تعبير عن الرغبة في التوسع والاستيلاء على الأراضي، والانتهاك الدائم لوقف إطلاق النار، والتسبب في نزوح السكان، ما ردكم على هذه الاتهامات؟

حسنا، إن منطق الحرب يفرض أن هناك خاسرا ورابحا. وليس من الخطأ أن يكون من بدأ الحرب وخسرها هو من عانى منها. وليس من الصواب أن يصبح المرء مسؤولا عن نزوح الناس لأنه ربح الحرب. فعندما تكون هناك حرب، يشعر الناس بالخوف ويمكنهم الفرار، لأنهم مضطرون للبحث عن مأوى. وهذا موقف طبيعي تماما. لذا، لا يمكننا أن نلقي هذه المسؤولية على طرف واحد فقط.

وأعتقد أن هناك نوعا من الرفض لمواجهة الواقع على مستوى الأمم المتحدة أيضا، لأننا نجحنا خلال عملية التحرير في إخلاء أكثر من 9 معسكرات لجوء في المناطق التي نسيطر عليها حاليا. وكان هناك بعضهم في روتشورو، وبعضهم في ماسيسي، وبعضهم في كانيابايونجا، والجميع يعرف هذا، قبل أن نصل إلى هذه المناطق. ولكن اليوم، عاد كل هؤلاء النازحين إلى ديارهم.

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لقد نشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مؤخرا تقريرا أشار فيه إلى أن أكثر من 480 ألف أسرة عادت إلى منازلها في منطقتنا. وهؤلاء الناس كانوا مُحتجزين في معسكرات نطلق عليها الآن معسكرات الاعتقال، والتي تحولت عمليا إلى سجون مفتوحة، لأن هؤلاء الناس ممنوعون من العودة إلى ديارهم.

أما أولئك الذين تمكنوا من العودة ومغادرة المعسكرات في غوما وما حولها فقد عادوا إلى منطقتنا وهم الآن يزرعون أراضيهم بسلام، ويمارسون أنشطتهم التجارية وما إلى ذلك، ويعيشون في أمن، ويمكنك زيارتهم، وسيقدمون شهاداتهم على ذلك. ولهذا، أعتقد أنه بدلا من إلقاء الاتهامات، يتعين على الجميع أن ينظروا إلى أنفسهم. ويجب أن نتحلى بالشجاعة لنقول ما يحدث بالفعل على الأرض.

بالعودة إلى الاتهامات بأن لديكم رغبة توسعية، تُتّهم حركة "إم 23" بأنها ترغب في التوسع والسيطرة على مزيد من المناطق. كيف تجيب على هذه الاتهامات؟

أعتقد أنه منذ بدأنا حربنا، كنا نتحرك وفق مبدأ رد الفعل ضد الهجمات التي تشنها علينا الحكومة يوميا. وفي كل مرة، نقول ذلك، إذا استمروا في مهاجمتنا، فسوف نقوم بكل ما يلزم لتحييد الأسلحة في مناطق هجماتهم. وما حدث مؤخرا، على سبيل المثال، في لوبيرو، أنهم هاجمونا. ووفق منطق الحرب، عندما تتفوق على الطرف الآخر، فإنك تحتل المنطقة التي هاجمك منها. وعندما نقاتل ضد الحكومة، التي تهاجمنا، فنحن ملزمون بنزع الأسلحة من المنطقة التي يطلقون منها النار، وهذا ما يسمح لنا بوقف الحرب.

لذا، لا يُعقل أن نتعرض لإطلاق النار وندافع عن أنفسنا فقط دون حمل السلاح في مواجهة العدو. وهذا سيكون غير منطقي، وسيعني الاستمرار في تعريض أنفسنا والناس في منطقتنا للموت. سترى أنه في كل مرة ننتصر فيها على الخصم ونأخذ المنطقة التي كانوا يهاجموننا منها، نتوقف هناك وننتظر حتى نرى إن كانوا سيستأنفون الهجوم، وعندها نبدأ بالتحرك. لذا، لا يمكن إلقاء اللوم علينا بسبب دفاعنا عن أنفسنا وتحقيق النصر في هذه المعركة التي فُرضت علينا.

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بعد استبعاد حركتكم من عملية نيروبي في 23 أبريل 2022، تعثرت عملية لواندا بشأن الحوار بينكم وبين كينشاسا، لأن الأخيرة تعتبركم مجرد وكيل لرواندا. فما موقفكم من رفض الحكومة للحوار معكم؟

إن رفض الحكومة الكونغولية للحوار هو رفض لحل النزاع بشكل حضاري. لأن العالم المتحضر اليوم لم يعد يقاتل، بل يحل المشاكل من خلال الحوار ويمضي قدما. لكن كينشاسا تؤمن بمنطق الحروب.

ومن الضروري في البداية فهم السياق الذي ذهبنا فيه إلى نيروبي، ففي 10 أبريل/نيسان الماضي، اجتمع رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، بناء على طلب رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي، ليطلبوا منا الانسحاب إلى مسافة معينة، لأننا حررنا حينها مواقع جديدة. وكانت الحكومة الكونغولية تريد التفاوض معنا، وذهبت عبر قناة مجموعة شرق أفريقيا للانسحاب من المواقع التي كنا قد حررناها للتو لصالح دفع الحوار للأمام. ووجدنا أن ذلك شيء صائب ومتحضر وقلنا لأنفسنا، أخيرا وصلنا إلى طاولة الحوار الذي نريده من أجل معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

لذلك، وجدنا أنفسنا في نيروبي في 20 أبريل/نيسان 2022، واعتقدنا أننا أتينا لإجراء محادثات. ولكن أثناء وجودنا في نيروبي، بدأت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في استعادة المواقع التي انسحبنا منها. وكانت تتقدم نحو مواقعنا. وفي كل مرة كنا ننبه فيها الوسطاء ونقول لهم بأن الوضع على الأرض يتغير، ولا بد من وقفه بسرعة حتى لا تتدهور الأمور.

وفي كل مرة كان الوسطاء يتحدثون مع الحكومة الكونغولية، لكن لم يتوقف شيء على الأرض. حتى اقترب جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكل من يدعمهم، من قواتنا وقلنا لهم إن استئناف الحرب يتطلب أن يسكر أحد الجنود ويطلق النار في الهواء. وقلنا لهم إننا بحاجة إلى وقف هذا الوضع بسرعة حتى نتمكن من التركيز أولا على الحوار. ولكن للأسف لم يستمع إلينا أحد، واستؤنفت الحرب من جديد.

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وفي اليوم التالي، استيقظوا وأطلقوا النار على جنودنا، ودافعنا عن أنفسنا واستؤنفت الحرب. واستخدمت الحكومة الكونغولية ذلك كذريعة لتقول إنها لم تعد تسمح لنا بالتواجد في قاعة الاجتماعات وأنه يجب علينا المغادرة. وقد حذرنا من هذا الوضع الذي كنا ننبه الوسطاء إليه. ولكن حتى قبل أن يأتي الوسطاء لتوصيل موقف الحكومة الكونغولية، كانت الأخيرة قد أبلغتنا بالفعل من خلال تغريدة من الرئاسة بأننا طُردنا من القاعة، لأننا استأنفنا القتال في اليوم السابق.

في حين أخبرنا الوسطاء أن موقف الحكومة الكونغولية هو الذي طلب منهم إخراجنا من القاعة، وفهمنا أن الحكومة الكونغولية ليست مستعدة للتفاوض معنا، لكننا بقينا هناك واستمر الوسطاء في اتخاذ خطوات للعودة لقاعة المفاوضات، لكن الحكومة الكونغولية تعنتت في مواقفها.

ورغم وثيقة العمل التي عملنا عليها معهم في عنتيبي، بوساطة الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، والتي اتفقنا فيها على عدد من النقاط، تواصل معنا الوسطاء وأبلغونا أيضًا بشكل لا لبس فيه أن الحكومة لن تتفاوض معنا أبدا.

في الواقع، كان هذا الاجتماع ليبلغونا بهذه الرسالة. فقد حافظوا في نيروبي على التوجه الرافض للحوار، وهو نفس التوجه الذي لا يزال قائمًا اليوم. لذا، نعرف كيف نفهمه، لكننا نقول إن الحرب لا يمكن أن تحل مشاكلنا، والحوار وحده يمكن أن يسمح لنا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الذي استمر لفترة طويلة.

يعاني شرق البلاد بسبب هذه الصراعات التي لا تنتهي، وشرق البلاد هو موطننا. هناك حيث تعيش عائلاتنا، لا يمكن أن نستمر في قتل عائلاتنا كل يوم لمجرد أن العاصمة تقع على بعد ألفي كيلومتر من حيث نعيش. وإذا كانت كينشاسا غير قادرة على حل مشاكلنا، فيجب أن تتركنا نحلها بأنفسنا.

وزيرة الخارجية تيريز كاييكوامبا فاغنر قالت إنها ترغب في دعوة جميع الجماعات المسلحة إلى الحوار أو استئناف عملية نيروبي. ماذا تقولون عن ذلك؟ لا سيما أنها أضافت أن كينشاسا ترفض بشكل قاطع أي حوار مع حركة إم23.

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أولا، نحتاج إلى توضيح الأمور، لأنه في كينشاسا، في كثير من الأحيان، يصدرون تصريحات منفصلة عن الواقع. فالجميع يعرف أنه لم يعد هناك مجموعات مسلحة في الكونغو، حيث تم دمج كل هذه المجموعات المسلحة في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية كجنود احتياطيين. وهناك قانون صدر في هذا الصدد.

وكل هؤلاء الوازاليندو، الذين يُطلق عليهم "المتطوعون للدفاع عن الوطن"، هم قوات تابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الذين تم دمجهم رسميًا. كما تم دمج القوات الديمقراطية لتحرير رواندا رسميًا في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. لذا، لم يعد هناك مجموعات مسلحة.

ما أود أن أقوله للسيدة فاغنر هو أنه عندما تقومين بتشخيص خاطئ، لا يمكنك إلا أن تصلي إلى حل سيئ. ليس لدينا مشكلة مع هذه المجموعات المسلحة لأنها مجموعات مسلحة تخدم السلطة. ولكن لدينا مشاكل وجودية لن تحلها المجموعات المسلحة. فليست هذه المجموعات هي التي تدير البلاد، بل الحكومة. فيجب أن نخاطب الحكومة وليس المجموعات المسلحة.

والشيء الثاني الذي يجب أن تفهمه هو أن مطالبنا لا يمكن اختزالها، لأنني سمعتها في الواقع تتحدث عن التعويضات التي ترفض منحنا إياها، ولكن مطالبنا ليست مختزلة في مطالبة بالتعويضات، وعن ماذا سيتم تعويضنا؟ عن معاناتنا؟ هل من أجل هذا تعتقدون أننا نريد التعويضات؟ لأنهم قتلوا شعبنا، يجب أن يعوضونا على ذلك؟ أعتقد أنه من غير الأخلاقي أن نقول ذلك. نحن لدينا مشاكل وجودية يجب أن يقدموا لها حلولا للحكم، وهذه ليست حلولا.

الشيء الثاني، هو أننا لا نقاتل من أجل الحصول على مناصب بالحكومة، ولا نقاتل من أجل الرتب. يجب أن تعلم أن ضباطنا وجنودنا كانوا في الجيش الكونغولي، وكان لديهم رتب هناك. وهناك من بيننا من كان وزيرا في كينشاسا، وكانوا في الحكومة، لكنهم تركوا كل هذا لأن المشكلة لم تحل. وهذا يعني أنه حتى لو عُرضت علينا هذه المناصب اليوم، فلن تحل بؤسنا ومعاناتنا. إنها لا بد أن تفهم أنه يتعين علينا اليوم أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع لوقف العنف في شرق البلاد.

فإذا حل السلام على البلد، فإن كل واحد منا يستطيع أن يعيش حيث يشاء، لأن لدينا أرضا خصبة، وبوسعنا أن نزرع الأرض، وأن نربي أبقارنا، وأن ننتج الحليب، وأن نذهب للتدريس. وبوسع كل واحد منا أن يحصل على فرصة له ولعائلته بعيدًا عن السياسة. إن ما نريده هو أن نتحاور معهم لحل القضايا المتعلقة بحكم البلاد. فهذه الإدارة تقتلنا، إدارة ترسلنا إلى المنفى، ولا تسمح لنا بإعالة أطفالنا غدا وبعد غد. ولابد أن يتمكن أطفالنا من العيش. علينا أن نخلق بيئة تسمح للأجيال القادمة بعدم وراثة المشاكل التي لم نتمكن من حلها.

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دارت المعارك الأخيرة ضد التحالف الحكومي بالقرب من الأراضي المتضررة من وجود تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" في كيفو الشمالية. فهل هناك صلة بينكم وهذا الفصيل الذي ينتمي لتنظيم الدولة؟

في البداية يجب أن نقول إنه إذا كانت الحرب تدور في تلك المنطقة فهذا بسبب الحكومة التي هاجمتنا من تلك المنطقة، لم نذهب إلى هناك بأنفسنا. الشيء الثاني هو أننا كنا أول من حذّر في هذه البلاد من خطر تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وكان ذلك منذ أكثر من 10 سنوات والحكومة الكونغولية لم تكن تأخذ تحذيراتنا على محمل الجد بل كانت تقول إن هذا الفصيل غير موجود.

وفي مرحلة ما، انساقت بعثة منظمة الأمم المتحدة وراء الحكومة في رؤيتها. واليوم، عندما أصبح ذلك واقعا يراه الجميع بعد المجازر التي ارتكبها التنظيم ضد سكان المنطقة، أصبحوا يروجون إلى أننا على علاقة بهم. طريقة التفكير هذه غير مقبولة أخلاقيا. نحن قاتلنا دائما للتخلص من هذا التنظيم، ولو تم التخلص منهم مبكرا لكان البلد في حال أفضل اليوم، ولما كان إخوتنا من شعب ناندي يتعرضون حاليا لتلك المجازر والقتل بالمناجل بطرق فظيعة.

الشيء الثاني الذي يجب قوله في هذا السياق هو أمر يعرفه الجميع بالمناسبة، بعض عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين تم اعتقالهم أثناء المعارك تم تسليمهم إلى القضاء من أجل محاكمتهم. وفي شهاداتهم أكدوا أنهم كانوا يحصلون على معلومات من القوات الحكومية قبل أي هجوم يستهدفهم. يعني أن قوات الحكومة كانت تمدهم بالمعلومات. وأيضا القوات الحكومية هي التي كانت تمدهم بالاحتياجات المعيشية والوقود وغيرها، وحتى بالأسلحة والذخيرة.

عندما تراقب "القوات الديمقراطية المتحالفة"، تلاحظ أنهم يرتدون أزياء القوات الحكومية، وهي الأزياء التي تقدمها لهم قوات الحكومة. لماذا يتم تجاهل هذه الوقائع واختلاق أشياء غير موجودة؟ كنا بكل بساطة أول من طالب بضرورة التخلص من هذا التنظيم. وقد علمنا مؤخرا أن الأوغنديين بدورهم بدؤوا يشعرون بالاستياء لأن الحكومة الكونغولية لا تحشد ما يكفي من القوة ضد "القوات الديمقراطية المتحالفة" مثلما يفعلون في مواجهتنا.

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عندما يتعلق الأمر بمواجهة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، يرسلون عددا قليلا من الجنود لمرافقة الجيش الأوغندي الذي ينجز المهمة بمفرده. لكن عندما تكون المواجهة ضدنا، يتم حشد أكثر من 22 فوجا، وأسلحة ومعدات متطورة من أحدث طراز، وطائرات مسيرة حربية، ويتم حشد دبابات ومدافع من آخر جيل لمواجهتنا. لماذا لا يتم حشد كل ذلك لحماية إخوتنا من شعب ناندي الذين يُقتَلون يوميا؟ وبالتالي، عند المقارنة بيننا وبين من يتصرف بهذا الشكل، من هو الأقرب لـ"القوات الديمقراطية المتحالفة"؟

ما رأيك برغبة الرئيس فيليكس تشيسكيدي في تغيير دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

لا نريد أن نضيع وقتنا في مناقشة مثل هذه المسائل، لأن لدينا قضايا أهم بكثير من تغيير الدستور. فالقضايا الحيوية أكثر أهمية ولها الأولوية مقارنة بمسألة تعديل الدستور. لكن ما يهمنا في هذا الشأن هو النوايا الحقيقية وراء تغيير الدستور ورغبة بعض الأطراف الموجودة في السلطة. تعلمون أن هذا النظام تميز بأنه نظام يقتل شعبه، نظام ينشر خطاب الكراهية والتخويف من الآخر، نظام يفرق شعبه ويحفز بعضهم على بعض، نظام يهجر مواطنيه.

هذا النظام لا يمكن أن نسمح له بالبقاء في السلطة وهذا ما يهمنا. نعارض مثل هذا النوع من الحكم الذي يتشبث بالسلطة ويستمر في تعميق مآسينا. ولذلك نبذل ما بوسعنا لتغيير هذا الحكم.

كيف تنظر إلى قرار الحكومة الكونغولية برفع الحظر على تطبيق عقوبة الإعدام؟

ما يحدث اليوم برفع وقف تطبيق عقوبة الإعدام يعني أننا نعود إلى الوراء وهذا سيئ للغاية، هذا أمر سيئ للبلاد، خاصة أنهم رفعوا وقف عقوبة الإعدام ليعاقبوا أولئك الذين يختلفون معهم في وجهات النظر، هذا هو الأمر الأكثر مأساوية.

لذلك لا نستطيع أن نتسامح مع مثل هذه القرارات. حكومة كينشاسا تائهة في غياهب جنون قاتل لم يعد فيه القتل يمثل أي معضلة ولم تعد تجد أي حرج في إعدام مواطنيها بتلك الطريقة بسبب آرائهم. رأينا مواطنين معارضين يُقتلون في الشوارع في كينشاسا كأنهم كلاب أو فئران، ورأينا أناسا يُقتلون في غوما على سبيل المثال على يد قوات الجيش من مسافة قريبة، في الصباح عندما كانوا يمارسون طقوسهم الدينية وهذا مخزٍ.

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الأخلاق السياسية في الكونغو غير موجودة. هناك انطباع أن من يتولى رئاسة البلاد يُصبح لديه الحق في القتل، وأنه يحدد من يعيش ومن يموت من مواطنيه، بسبب جرائم بسيطة يمكن أن تحسمها المحاكم وبسبب مشاكل قد لا تتجاوز عقوباتها الجنائية شهورا أو سنوات قليلة، يفضلون إعدام المواطنين.

لقد صُدمنا بما قاله الرئيس عندما أجرى مقابلة مع صحيفة "لوموند" حيث وصف العسكريين الذين يتحدثون لغة كينيارواندا في جيشه بأنهم "خونة"، وبعد أسبوع عقد اجتماعا في كينشاسا للمجلس الأعلى للدفاع وقال إنه يجب إعدام كل الخونة. عندما تربط بين ما قاله والقرارات التي اتخذها فإن الهدف الأخير هو أن كل من يتحدث لغة كينيارواندا في الجيش يجب أن يُعدم.

لذلك، يمكن أن نستنتج أننا ننجرف نحو رغبة لا تتوقف في القتل ولا نعرف متى سيتوقف هذا المنطق. يجب أن نحشد شعبنا للدفاع عن نفسه ضد هذا الانجراف الدموي لأننا ننتمي جميعا لهذا البلد الذي يجب أن يوفر لنا الحماية والأمان. وليس لأي شخص الحق بسبب وصوله إلى أعلى هرم السلطة في أن يقتلنا كما يريد. لدينا أيضًا الحق في الدفاع عن أنفسنا وسنواصل القيام بذلك.

ما رأيك في أنه بعد 60 عاما على استقلال الكونغو، هناك مرتزقة أوروبيون على الأراضي الكونغولية ويقاتلون إلى جانب القوات الحكومية في كينشاسا؟

الحقيقة أن اللجوء إلى مثل هذه الحلول يعني أن الدولة أعلنت فشلها. وفشل الدولة لا يمكن معالجته من خلال المرتزقة. هذا مستحيل. إذا كان من الضروري معالجة فشل الدولة يجب اختيار رجال دولة لا أن نترك الدولة في حضن المرتزقة. هذا الأمر خطير للغاية.

نعتقد أن الحكومة الكونغولية لم تدرك حتى الآن حجم الكارثة الذي أوصلتنا إليها والتي جعلتها تجند المرتزقة ضد مواطنيها. والأخطر من ذلك هو أن العالم، والأمم المتحدة على وجه التحديد، والتي وضعت حجر الأساس للاتفاقيات ضد تجنيد المرتزقة، تقرر اليوم أن تدعم جيشًا يجند المرتزقة.

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أتساءل كيف يمكن لمنظمات، مثل منظمة تنمية الجنوب الأفريقي التي يُفترض أنها تحاول تأمين مستقبل أفضل لشعوبها، كيف يمكن أن تعود إلى الوراء 60 سنة، وتدعم جيشًا يجند المرتزقة.

على أي حال لم نكن نتوقع منهم موقفًا مماثلًا. كان على الجميع أن يدينوا تجنيد المرتزقة، لا أن يسلحوهم ويستخدموهم في جبهات القتال ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم. في السابق رأينا دولًا تجند مرتزقة ضد دول أخرى، لكن عندما يتم اليوم تجنيدهم ضد مواطنين، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقهم في الحياة، وطالبوا بحل مشاكلهم، فهذا الأمر خطير جدًا.

إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أخشى أن تشتعل القارة الأفريقية بأسرها. وهذا أمر مؤسف للغاية، إذ كان هناك بصيص من الأمل في أفريقيا، آمالٌ لنهضة جديدة للقارة، وتحقيق نوع من الوحدة، والتركيز على معالجة مشاكلنا الحيوية التي طال انتظارها.

يتهمك البعض باستغلال مناجم روبايا لفائدة رواندا، ما ردّك؟

أولا، يجب أن نوضح أننا لم نكن نريد التورط في منطقة روبايا. لم ننو قط أن نستحوذ على مناطق تحتوي على معادن وما شابه. كنا دائمًا نتجنب ذلك حتى لا تُحرف الأنظار عن قضيتنا الأساسية إلى مسألة استغلال المعادن. ولكن بما أننا قررنا الذهاب إلى روبايا وحررناها، وبما أنهم يتهموننا اليوم بأننا نريد السيطرة على المناجم، يجب أن نوضح أن من يروج لهذا الطرح هم من استفادوا من تلك الثروات لفترة طويلة.

لكن هناك حقيقة تتعلق بمناجم روبايا، وهي التي تحدثنا عنها سابقًا لننبه العالم حول ما يحدث هناك. كان هناك مركز تدريب في روبايا يسيطر عليه الجيش البوروندي مع مليشيا إمبونيراكوري، وكانوا يدربون شبابًا كونغوليين على استخدام الأسلحة البيضاء بهدف التسلل إلى مناطقنا ونشر الموت والخراب.

حذرنا العالم من ذلك حتى يفهم الجميع أن هناك تهديدًا في روبايا، وأنه يجب التعامل معه بأسرع وقت. لكن لم يكن هناك أي رد فعل، والجميع تجاهل تحذيراتنا. هكذا اتخذنا قرارنا بأن نعالج المسألة بأنفسنا لأنها كانت ستخلق لنا مشاكل أكثر من الحلول.

وعندما دخلنا إلى منطقة روبايا، لم تكن هناك معارك. لأن إستراتيجيتنا كانت تقوم على إخراج كل المسلحين من هذه المعسكرات، من منطقة المناجم في روبايا، وقد نجحنا في إخراجهم. كما أخرجنا من تلك المنطقة أطفالًا كان يتم استغلالهم في المناجم، وكانوا عرضة للخطر، ونساءً حوامل كنَّ يتعرضن لسوء المعاملة في كثير من الأحيان. تصوروا أن امرأة على وشك الولادة، يأتي أحدهم، لأن لديه بعض المعادن في جيبه، ويعتقد أنه امتلك العالم، ويسمح لنفسه بالاعتداء عليها وإساءة معاملتها.

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قلنا إن ذلك غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه. واليوم روبايا في أفضل حال. يمكنكم الذهاب وسؤال العمال هناك، لأننا تركنا هؤلاء العمال وتلك الشركات التي كانت تعمل في المناجم هناك.

لم يعد هناك أطفال في المناجم، ولا نساء حوامل، والاعتداءات الجنسية التي كانت تحدث في المناجم لم تعد موجودة. الجميع يتصرف بشكل لائق. أولئك الذين يشترون المعادن يمكنهم التجول بأمان في روبايا دون خوف من أن يعترض طريقهم أو يرهبهم أحد.

كما منعنا قياداتنا من الذهاب إلى مناجم روبايا، ويمكنكم الذهاب والتأكد من عدم وجود أي عنصر من إم 23 في مناجم روبايا. تركنا عملية الاستغلال لأولئك الذين كانوا هناك قبل قدومنا، ونحن اكتفينا بالقيام بمهمة بسيطة فقط لضمان صمود الآلية الأمنية التي أنشأناها حول روبايا. هذا ما فعلناه، وسَمَحنا لهؤلاء الناس أن يواصلوا استغلال المناجم كما يريدون.