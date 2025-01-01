فيديوغراف.. انتهاكات الاحتلال في القدس خلال 2024

القدس المحتلة- مرّ عام 2024 عصيبا على مدينة القدس وأهلها مع استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين، وصعدتها منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

وخلال العام المنصرم ارتقى 32 فلسطينيا وسلبت حرية أكثر من 1472 مقدسيا بالاعتقال، بينهم 81 امرأة و170 قاصرا.

وفي عام 2024 حولت محاكم الاحتلال 254 أسيرا من محافظة القدس إلى عقوبة الاعتقال الإداري، وفق رصد الجزيرة نت.

وفي إطار اقتحامات المسجد الأقصى، دنّس باحاته 59 ألفا و911 متطرفا ومتطرفة، وهو الرقم الأعلى للاقتحامات منذ انطلاقها بقرار قضائي عام 2003، وحرص هؤلاء على أداء طقوسهم التلمودية كافة، وحولوا الساحات الشرقية في المسجد إلى كنيس أدوا فيه صلوات وطقوسهم بشكل يومي.

ودفع المسجد أثمانا باهظة منذ اندلاع الحرب بدءا من تضييق شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب على المصلين الوافدين إلى المسجد، مرورا بإطلاق يد المستوطنين ومنحهم الهدوء الذي يريدونه من أجل تنفيذ اعتداءاتهم، وليس انتهاء بتسجيل انتهاكات غير مسبوقة تغنت بها جماعات الهيكل المتطرفة.

ولم يسدل الستار على عام 2024 قبل أن يتسلم 135 مقدسيا أوامر إبعاد بينها 85 عن المسجد الأقصى المبارك و21 أمر إبعاد عن القدس، فضلا عن عدد من الإبعادات عن البلدة القديمة وأماكن السكن والمواجهات و7 قرارات حبس منزلي.

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أما بخصوص الهدم، فنفذت في مدينة القدس 357 جريمة هدم؛ 262 منها هدم بأنياب جرافات الاحتلال بينما هدمت 95 منشأة بأيدي أصحابها قسرا.