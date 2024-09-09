صحافة عالمية: نتنياهو ضعيف ويقود إسرائيل نحو المجهول

سلطت الصحافة العالمية الضوء على تعقيدات الوضع الإسرائيلي، من التوترات مع الأردن إلى الانتقادات الداخلية لأداء الحكومة، إضافة إلى التحديات الدبلوماسية وفرص التوصل إلى عقد صفقة لوقف إطلاق النار.

وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" حادثة مقتل 3 أفراد أمن إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمعبر اللنبي على الحدود مع الأردن، ووصفت الهجوم بأنه نادر الحدوث، مشيرة إلى تصاعد التوترات بين البلدين بسبب الحرب في غزة.

وأضافت أن الحكومة الأردنية انتقدت بشدة طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب، داعية إلى فرض حظر أسلحة عليها، كما أشارت الصحيفة إلى المظاهرات في الأردن المطالبة بإلغاء معاهدة السلام والشراكات الاقتصادية مع إسرائيل.

وفي تحليل للوضع الداخلي الإسرائيلي، رأى كاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تسير نحو المجهول بدون إستراتيجية واضحة، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالشخص الضعيف الذي لا يعرف كيف يتخذ القرارات، مؤكدا أن هذا الوضع غير مقبول خاصة في الأوقات الحرجة.

وفي السياق الدبلوماسي، نقلت صحيفة "هآرتس" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، يهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

تشاؤم حول الصفقة

إلا أن المسؤولين متشائمون بشأن فرص نجاحه، ولم يتحدد بعد موعد إعلانه، ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أجنبي مشارك في صياغة المقترح قوله: "نحن لا نحرز أي تقدم"، مما يعكس صعوبة قرب الوصول إلى حل أو صفقة.

وفي مقال بصحيفة "الغارديان"، أشار مقال إلى أن التحرك البريطاني المحدود بحظر تراخيص الأسلحة لن يكون كافيا لكبح سياسات إسرائيل الإقليمية الأوسع نطاقا وسيطرتها على المناطق الفلسطينية.

وأضاف المقال أن منتقدي معسكر اليسار ربما كانوا محقين في القول إن هذا الإجراء لن يكون كافيا لوقف التصعيد الأوسع في الضفة والقطاع، ويؤكد المقال على محدودية تأثير الإجراءات الدولية على سياسات إسرائيل.

وختمت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية بتقرير عن إلغاء صالون السينما الإسرائيلية في فرنسا تحت ضغوط من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن عدة تجمعات مؤيدة للفلسطينيين كانت قد دعت إلى إلغاء هذا المهرجان الذي كان مقررا عقده في يونيو/حزيران وتم تأجيله إلى سبتمبر/أيلول الجاري بسبب التوترات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، ويعكس هذا الحدث التأثير الممتد للصراع على العلاقات الثقافية والدبلوماسية لإسرائيل في أوروبا.