إعلام إسرائيلي: مخاوف من التصعيد وتشاؤم بشأن صفقة تبادل الأسرى

يكشف الإعلام الإسرائيلي عن مخاوف أمنية متزايدة في ظل التصعيد الأخير، وتتنوع التحديات بين تهديدات من الأردن، ومخاطر في الضفة الغربية، وتوترات في المسجد الأقصى، مع استمرار الجدل حول صفقة تبادل الأسرى.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر، إن هناك مخاوف من عمليات انطلاقا من الأردن، مشيرا إلى التحقيقات الجارية في الإخفاق الأمني الذي أدى إلى فقدان حياة 3 من العاملين في الأمن الإسرائيلي.

وفي تقييم للوضع الراهن، صرح رئيس اتحاد الطيارين، مقدم احتياط ميدان بار، بأنه يجب النظر إلى الوضع على أنه حرب، مؤكدا قدرة التنظيمات الإرهابية على تصنيع الوسائل القتالية في المنطقة. وأضاف أن هذه التنظيمات تمتلك كتائب ومختبرات لصناعة المتفجرات، وتتلقى مواد ثنائية الاستعمال، مما يسهل عليها تجنيد منفذي العمليات.

وفي السياق ذاته، أشار عقيد احتياط يوني سيبيع إلى أن مخيمات اللاجئين تعتبر نقطة انطلاق للعمليات، مبررا استهداف الجيش لهذه المخيمات باعتبارها مركزا للأحداث.

توترات الأقصى

وعلى صعيد الجبهات المتعددة، أفاد مراسل الشؤون العسكرية في قناة كان الـ11، إيتاي بلومنتال، بأن الأجهزة الأمنية تركز على الضفة الغربية والأغوار كجبهة رئيسية، مع استمرار العمليات في قطاع غزة والقتال على الحدود الشمالية.

وفي تقييم للأداء العسكري، عبر مقدم احتياط تومر بروك، قائد كتيبة 8149 الذي أصيب في جنين، عن إخفاق في التعامل مع حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المدني، مشيرا إلى ضعف الأداء حتى اليوم.

وفي تطور آخر، حذر مراسل الشؤون العسكرية أور هيلر من تصاعد التوترات في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن السلوك الحالي، ومنه أداء الصلوات اليهودية، قد يشعل حريقا كبيرا في القدس والضفة الغربية، ويضيف جبهة جديدة للصراع.

وعلى الصعيد السياسي، وصف مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، يارون أبراهام، الوضع بأنه على شفا الانفجار، في حين لم يطرح بعد المقترح الأميركي للتسوية.

وفيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، كشف محلل الشؤون السياسية عميت سيغال عن حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبقاء الوزير بتسلئيل سموتريتش في الحكومة رغم معارضته للصفقة. وقد أكد سموتريتش نفسه معارضته للانسحاب من محور نتساريم، محذرا من عواقب ذلك.

وفي ظل هذه التطورات، أشار مراسل الشؤون العسكرية أور هيلر إلى وجود تشاؤم كبير في الأوساط الأمنية بشأن إمكانية إبرام صفقة لتبادل الأسرى. وكشف عن نقاش حاد بين الجيش ونتنياهو بشأن كيفية إعادة المخطوفين، حيث يصر نتنياهو على زيادة الضغط العسكري كحل وحيد.

وختاما، حذر منسق الأسرى والمفقودين السابق، عقيد احتياط ليئور لوتان، من خطورة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية لا تستسلم عادة في مثل هذه الظروف، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي الإسرائيلي.