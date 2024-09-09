انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي مايكل ماكول استهتار السفير الأميركي بالوكالة في أفغانستان روس ويلسون، وادعى أن ويلسون أعطى أولوية الإجلاء لنفسه قبل إجلاء موظفي السفارة، كما انتهك السفير قوانين الولايات المتحدة للسفر والسلامة أثناء جائحة كورونا إذ أمر أحد الموظفين بالتكتم على إصابته بالفيروس وتزوير نتيجة الفحص لتسريع عملية عودته.

وفشل ويلسون -حسب ماكول- في اتخاذ إجراءات بناء على تحذيرات أكثر من 20 موظفا في وزارة الخارجية بشأن تهديد محتمل من حركة طالبان، وأدى ذلك إلى الوضع الفوضوي الذي استغلته الحركة للوصول للسلطة.

وحسب تقرير اللجنة، أخذ ويلسون إجازة في يوليو/تموز -قبل شهر من الانسحاب- دون أن يضع خططًا نهائية للإجلاء، وتجاهل تحذيرات متكررة من وزارة الدفاع والمجتمع الاستخباراتي ضد انسحاب عسكري كامل، وعلق ماكول مستاء على ذلك: "يمكنك تخيل الفوضى التي حدثت لأنه لم يكن هناك خطة جاهزة".

وقال التقرير إنه حتى في اليوم الذي حاصرت فيه طالبان كابول، لم يكن المسؤولون الأميركيون قد قرروا بعد من يجب إجلاؤه أو إلى أين يجب نقل اللاجئين، واختتم ماكول بقوله إنه يأمل أن تسهم نتائج التقرير في ردع الولايات المتحدة عن خطتها المتسرعة لسحب القوات من العراق.

وفي مقابلة حصرية مع أكسيوس انتقد ماكول تعامل إدارة الرئيس جوزيف بايدن وويلسون مع الانسحاب من أفغانستان في 2021 قائلا إن العملية كانت تفتقر إلى التخطيط والتنسيق وإن الفوضوية "قوت أعداءنا"، مشيرا إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا بدأت بعد 6 أشهر من الانسحاب.

وجرت المقابلة قبيل نشر لجنة ماكول تقريرا بـ354 صفحة -الأحد- في الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان، وكانت اللجنة تحقق في الأمر منذ سنوات.