ما خصائص السلاح المستخدم في هجوم معبر اللنبي؟

أثار هجوم شاب أردني بالرصاص على إسرائيليين في معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يسمى في الجانب الفلسطيني) بين الأردن والضفة الغربية تساؤلات حول طبيعة السلاح المستخدم وإمكانياته.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن المسدس المستخدم هو من طراز "جي تي بي"، وهو سلاح يتميز بقدرات متقدمة ويمكن استخدامه بشكل نصف آلي.

ويحتوي هذا المسدس على مخزن يمكن تعبئته بـ16 رصاصة، بالإضافة إلى رصاصة إضافية في حجرة الإطلاق، مما يمنحه قدرة نارية كبيرة.

كما أن هذا النوع من المسدسات ليس حكرا على القوات المسلحة، إذ يمكن للمدنيين الحصول على ترخيص لحيازته واستخدامه.

ووفقا لخبراء فإن هذه العملية يمكن تصنيفها ضمن ما يعرف بـ"عمليات الذئاب المنفردة"، والتي لا تتطلب بالضرورة تنسيقا مسبقا أو دعما لوجستيا كبيرا.

يوم صعب

وقالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن 3 أشخاص إسرائيليين قُتلوا في الهجوم، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا يوم صعب على إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية إطلاق النار، قائلا إنه جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر.