تشرد وجوع وبطالة.. حقيقة أثر الحرب على المجتمع الإسرائيلي

قال تقرير جيروزاليم بوست إن الحرب الحالية على غزة أثرت بشدة على الشباب في إسرائيل، خصوصا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما، إذ فقد كثير منهم وظائفهم وبيوتهم ويعانون الجوع والاكتئاب، في وقت ترتفع فيه نسبة الجريمة بينهم.

وقال التقرير الذي أعدته دانا ناور، وهي رئيسة برنامج للتوظيف، والذي استندت فيه إلى بيانات معهد بروكديل للأبحاث، إن 53% من القتلى والمصابين تتراوح أعمارهم بين 18و29 عاما، وأفاد ربع الشباب الذين تحدث معهم المعهد بأن الحرب أثرت عليهم شخصيا، وتضمن ذلك إصابات وأضرارا في الممتلكات، والأهم من ذلك استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

كما اضطر 28% من الشباب -الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص في المجتمع الإسرائيلي- إلى ترك وظائفهم إثر الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وتخلى 23% عن دراستهم، ويواجه أكثر من نصفهم (53%) صعوبات في تلبية التزاماتهم المالية، في حين قال 50% منهم إن حالتهم النفسية في تدهور.

ويركز التقرير على فئة من الشباب تفتقر إلى الدعم العائلي أو المالي، ويقول إنهم أكثر عرضة لآثار الحرب، ومشاكلهم النفسية والاقتصادية في تفاقم نظرا لعدم توفر أنظمة دعم كافية.

ويقول التقرير إن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في فئة الشباب المعرضة للخطر خاصة، ومجتمع الشباب عامة، ويحذر التقرير من أن عدم فعل ذلك قد يؤدي إلى "جيل ضائع" من الشباب.