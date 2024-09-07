الخليل- ما إن انقشع غبار الإجراءات الإسرائيلية، وخفّت حدّة الإغلاقات عن محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد أسبوع من فرضها، حيث تمكن مزارعون من الوصول إلى أراضيهم، حتى تكشّف للسكان حجم عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون واستهدفت منازل وعُرشًا، أغلبها زراعية بشمال غربي المدينة.

وكشف مسؤول محلي -للجزيرة نت- عن هدم واسع في منطقة "الطيبة" من أراضي بلدة ترقوميا، شمل منازل وعرشا زراعية يستخدمها السكان خلال وجودهم في أراضيهم لرعايتها.

والأحد الماضي، قُتل 3 من عناصر شرطة الاحتلال قرب معبر ترقوميا بشمال غربي الخليل. ورغم استشهاد منفذ العملية في اليوم ذاته، واصل الاحتلال إغلاقه لجميع الطرق التي تعد شرايين حياة رئيسة في المحافظة، ليحرم كثيرين -بينهم مزارعين- من الوصول إلى أراضيهم.

هدم 18 منزلا

وقال رئيس بلدية ترقوميا محمد فطافطة -للجزيرة نت- إن المعطيات المتوفرة لديه، حتى ظهر السبت، تؤكد هدم 18 منزلا مبنيا من الإسمنت والطوب، أغلبها متصل بشبكة كهرباء بلدة تفوح المجاورة، مقدرا وجود عمليات هدم أوسع للعرش الزراعية في المنطقة نفسها.

وأوضح أن قوات الاحتلال أغلقت كل الطرق والشوارع ومنعت حركة السكان منذ عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا قبل نحو أسبوع، "فحال ذلك دون وصول المزارعين إلى حقولهم وأراضيهم". وأضاف أنه مع تخفيف حدة الإجراءات وتمكّن بعض المواطنين من الوصول إلى أراضيهم بدأ يتكشف حجم الجريمة، لكن عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة كاملة يجعل من الصعب توفير معطيات دقيقة، "لكنها بالعشرات".

تغطية صحفية: مجزرة هدم.. الاحتلال يهدم عدة منازل ومنشآت في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا شمال غرب الخليل. pic.twitter.com/SDVjy4bRKA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 7, 2024

وحسب فطافطة، فإن نحو 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية -أغلبها مزروعة باللوزيات والعنب- تقع في منطقة أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة مع بدء عدوانه على غزة في7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما جعل من الصعوبة وصول أصحابها إليها فتُركت دون عناية، خاصة مع وجود مستوطنتي أدورا وتيلم في المنطقة ذاتها.

ووفقا له، فإنه "لا يمكن التأكد على وجه الدقة إن كان الجيش أو المستوطنون من نفذ عملية الهدم، والفرق ليس كبيرا. لكن المنطقة تحت حكم جيش الاحتلال ومسؤوليته".

وأشار إلى تعرض المنطقة 4 مرات للحرائق في الشهور الأخيرة من قبل المستوطنين بهدف إعادتها منطقة جرداء، والزعم بأنها غير مستغلة لتسهيل الاستيلاء عليها "بمساعدة قوانينهم". وعدّ ما يجري "شكلا من أشكال الهيمنة، لتفريغ الأرض في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية متطرفة".

عنف المستوطنين

من جهته، قال محمد طنينة، أحد ضحايا عملية الهدم الإسرائيلية، إن الهدم شمل منزله في منطقة الطيبة حيث يملك قطعة أرض زراعية. وأضاف -للجزيرة نت- أن البيت مأهول ومبني منذ عشرات السنين، ولديه قرار بعد معركة قضائية سابقة في المحاكم الإسرائيلية بعدم هدمه.

وأشار إلى أنه يستخدم منزله -البالغة مساحته نحو 60 مترا مربعا- باستمرار ويوجد فيه بشكل دائم 4 شهور في السنة وقت جني ثمار العنب، مبينا أن المنزل "متصل بشبكة الكهرباء وفيه ثلاجة وغسالة وكل احتياجات السكن، ومع ذلك هُدم، وقد تمكن من معرفة ذلك اليوم".

ورجح طنينة أن يكون مستوطنون من نفذوا عملية الهدم، مذكرا بسلسلة اعتداءات لهم في المنطقة؛ بينها قطع الأشجار وحرق الأراضي ومهاجمة المزارعين. وقال إن الهدم امتد إلى عشرات العُرش والمنازل الأخرى و"بينها منازل حديثة فخمة، بناها أصحابها على مدى سنوات".

استغلال

ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، هدم الاحتلال في الخليل 155 منشأة، منها 90 منشأة مأهولة بما في ذلك المساكن الثابتة والمنقولة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

كما أدت اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ مطلع العام الجاري في عموم الضفة إلى تهجير أكثر من 28 تجمعا بدويا كانت تقيم فيها 311 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وفق المصدر نفسه.

ومنذ بدء عام 2024، رصدت الهيئة قرابة 1760 اعتداء نفذها مستوطنون، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.

ووفق تقديرات حركة "السلام" الإسرائيلية، يعيش في الضفة الغربية -بما فيها القدس- نحو 700 ألف مستوطن.

وفي تقرير نشرته في يوليو/تموز الماضي، قالت إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وأنشأت أكثر من 25 بؤرة استيطانية جديدة هناك".