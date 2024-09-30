بسبب تدخله في سوريا.. صحيفتان غربيتان: هكذا اخترق جواسيس إسرائيل حزب الله

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية ساعد قوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحويل مسار الأمور ضد جماعة حزب الله اللبنانية، مشيرة إلى أن تدخل هذه الجماعة في سوريا كشف الكثير من أوراقها، كما رأت صحيفة غارديان أن اختراقا استخباراتيا عميقا هو الذي مكّن إسرائيل من قتل حسن نصر الله.

وأوضحت فايننشال تايمز أن تفاخر طيار إسرائيلي بعد إسقاطه الحمولة التي قتلت زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله قائلا "سنصل إلى الجميع في كل مكان"، كان يخفي حقيقة غير مريحة بأن تل أبيب لم تستطع تغيير مسار الأمور إلا مؤخرا، وبفضل عمق ونوعية المعلومات الاستخباراتية التي تمكنت من الاعتماد عليها في الشهرين الماضيين.

وذكر تقرير للصحيفة من عدة مدن أن ما تغير -حسب مسؤولين حاليين وسابقين- هو إعادة توجيه واسعة النطاق لجهود جمع المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية بشأن حزب الله، بعد الفشل المفاجئ لجيشها في توجيه ضربة قاضية له عام 2006.

وعلى مدى العقدين التاليين، تقول الصحيفة، قامت وحدة الاستخبارات الإشارية المتطورة 8200 في إسرائيل وغيرها من الفرق باستخراج كميات هائلة من البيانات لرسم خريطة للحزب.

ونقلت فايننشال تايمز عن ضابطة الاستخبارات السابقة ميري إيسين قولها إن ذلك تطلب تحولا جذريا في كيفية نظر إسرائيل إلى حزب الله، الذي استنزف إرادتها وقدرتها على التحمل واضطرها عام 2000 إلى انسحاب مخزٍ، مصحوب بخسارة كبيرة في جمع المعلومات الاستخبارية.

ولذلك، تقول الصحيفة، وسعت الاستخبارات الإسرائيلية نطاقها لرؤية حزب الله بأكمله، ففتشت فيما هو أبعد من جناحه العسكري، في طموحاته السياسية وارتباطاته المتزايدة بالحرس الثوري الإيراني وعلاقة نصر الله بالرئيس السوري بشار الأسد، مما ساعد إسرائيل على دراسة حزب الله عن كثب وعلى نطاق واسع كما تفعل مع الجيوش عادة كالجيش السوري.

نافورة من البيانات

ولفتت فايننشال تايمز إلى أن توسع قوة حزب الله، ونشر قواته في سوريا لمساعدة الأسد في قمع شعبه قد أعطى إسرائيل الفرصة، وترك قوات الحزب عرضة للجواسيس الإسرائيليين الذين ينشرون عملاء ويبحثون عن منشقين محتملين، الأمر الذي مكنهم من رسم صورة تكشف من كان مسؤولا عن عمليات حزب الله، ومن كان يحصل على ترقية ومن كان فاسدا ومن عاد للتو من رحلة غير مفسرة.

وتنقل عن مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط في واشنطن رندا سليم قولها إن "سوريا كانت بداية توسع حزب الله الذي أضعف آليات الرقابة الداخلية لديه وفتح الباب للتسلل على مستوى كبير".

وقد خلقت الحرب في سوريا -حسب فايننشال تايمز- نافورة من البيانات، والكثير منها متاح لجواسيس إسرائيل وخوارزمياتهم، وكان نعي الشهداء الذي يقوم به حزب الله بانتظام، واحدا من هذه الوسائل، لأنه مليء بمعلومات صغيرة، كبلدة المقاتل ودائرة أصدقائه، كما أن الجنائز كانت تجتذب في بعض الأحيان كبار القادة من الظل، ولو لفترة وجيزة.

ونسبت الصحيفة لسياسي لبناني سابق رفيع المستوى في بيروت قوله إن اختراق حزب الله من قبل المخابرات الإسرائيلية أو الأميركية كان "ثمن دعمهم للأسد"، وأوضح "كان عليهم الكشف عن أنفسهم في سوريا"، واضطروا فجأة إلى البقاء على اتصال وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات السوري الفاسد ومع أجهزة المخابرات الروسية التي يراقبها الأميركيون عن كثب.

ويرى يزيد صايغ من مركز كارنيغي للشرق الأوسط فيما نقلته عنه الصحيفة أن التغير الذي حدث للجماعة أثناء عملها في سوريا كان بداية الضعف، بل كان بمثابة انحراف لمجموعة كانت تفتخر بقدرتها على صد براعة إسرائيل الاستخباراتية في لبنان، وذلك -حسب الصحيفة- في مقابل تركيز إسرائيلي على الحزب مصحوب بميزة تقنية متنامية من أقمار التجسس والطائرات المسيرة المتطورة وقدرات القرصنة الإلكترونية التي تحول الهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.

اختراق عميق

وعلى مدى سنوات، تقول فايننشال تايمز، تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من ملء بنك أهداف ضخم، إلى الحد الذي دفع طائراتها الحربية في الأيام الثلاثة الأولى من حملتها الجوية إلى محاولة تدمير ما لا يقل عن 3 آلاف هدف مشتبه به لحزب الله، وفقا لتصريحات علنية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وفي الأشهر الأخيرة، نجحت الاستخبارات الإسرائيلية تقريبا في امتلاك تقنية سمحت لها بتحديد مكان نصر الله، الذي كان يشتبه في أنه يعيش تحت الأرض في شبكة من الأنفاق والمخابئ، حتى إن طائرات إسرائيلية أرسلت لقصف موقع كان قد تم تحديد وجود نصر الله فيه من قبل مديرية الاستخبارات الإسرائيلية "أمان".

وفي يوم الجمعة -كما تقول الصحيفة- يبدو أن الاستخبارات الإسرائيلية حددت مكان نصر الله، متوجهاً إلى ما أسماه الجيش الإسرائيلي "مخبأ القيادة والسيطرة"، لحضور اجتماع ضم العديد من كبار قادة حزب الله وقائد إيراني كبير لعمليات الحرس الثوري، وتم إبلاغ نتنياهو.

كان إيرانيا

ومن جانبها أشارت غارديان إلى أن نتنياهو شعر بأن الوقت لم يعد يسمح له بالانتظار، وذكرت بما أوردته صحيفة لوباريزيان من أن الجاسوس الذي أبلغ الإسرائيليين بأن نصر الله في طريقه إلى المخبأ كان إيرانيا.

وأوضحت -في تقرير بقلم دان صباغ- أن الاختراق الاستخباراتي لحزب الله كان عميقا لدرجة أن إسرائيل كانت تعلم أن نصر الله وأعضاء آخرين من الناجين من قيادة حزب الله سيجتمعون في الموقع السري المفترض، وأنه يمكن إصدار أمر بقصفهم.

وخلصت الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تنفذ خطة منظمة في الأسبوعين الماضيين لمهاجمة وتدمير القيادة العسكرية لحزب الله، من الهجوم على أجهزة النداء إلى عدة جولات من الغارات الجوية، وقالت إن نجاحها في قتل نصر الله يتناقض بشكل حاد مع سوء تقديرها لنية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.