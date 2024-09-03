جنين- رغم كل الأخبار التي خرجت من الحي الشرقي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية خلال أيام حصاره الستة الماضية، فإن ما كشف عنه انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي -أمس الاثنين- من دمار هائل أحدث صدمة كبيرة لسكانه وأهالي المدينة بشكل عام.

شهادات صعبة أدلى بها أهالي الحي الذين باتوا 6 أيام تهددهم جرافات الاحتلال وعدد كبير من الجنود المشاة الذين حولوا المنازل لنقاط عسكرية واستقروا فيها.

وفور الإعلان عن انسحاب قوات الاحتلال من الحي، خرج من بقي في منزله لتفقد الدمار والخراب، في حين توافد أهالي الأحياء الأخرى من جنين للاطمئنان على أقاربهم ومعرفة ما جرى الأيام الماضية.

دمار هائل

وبجهد كبير، يتنقل الأهالي مشيا على الأقدام في ما كانت تُعرف بشوارع الحي، التي حولتها الجرافات الإسرائيلية لبقعة دمار ضخمة.

"أقف منتصف منزلي، وكأنني في الشارع"، قال رشدي حثناوي (70 عاما)، الذي دمر الاحتلال منزله وهدم جدرانه، وأضاف "لم يتركوا حجرا على حجر، كأن لهم ثأرا مع شوارع الحي ومنازله، وكل شيء فيه".

وبينما بدت عليه علامات الصدمة والتعب، تابع حثناوي -الذي عاش جل حياته في الحي- "لقد دمروا المنزل وبيوت الجيران، ما يحدث اليوم صادم وموجع، لكني أفكر بأهالي المخيم، لأن الدمار فيه أكبر، ووضع سكانه أصعب".

وكان الاحتلال قد قتل مسنا فلسطينيا قبالة مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي ذاته، وترك جثمانه على الأرض لساعات، ومنع اقتراب الناس منه لمحاولة نقله، ثم سارت آلية عسكرية فوقه داهسة قدميه وأكملت تجريفها للشارع.

وحسب أحد الشبان، الذي فضّل حجب اسمه، أطلق الاحتلال عددا كبيرا من الرصاص على المسن، ثم تركوه مرميا على الأرض، ومنعوهم من إسعافه. وحين تأكدوا من استشهاده -يضيف الشاب- أجبرهم الاحتلال على الخروج من منزلهم والمرور من جانب جثمانه، ولم يسمحوا لهم بنقله، وكانوا يصرخون عليهم والسلاح بأيديهم، وبعدها شاهد الشاب الآلية تدهس قدمي الشهيد وتمضي في طريقها.

وحشية غير مسبوقة

وأمس الاثنين، عاد ابن الحي محمد أبو غالي لتفقد منزله بعد نزوحه منه في أول أيام الحملة العسكرية الإسرائيلية على جنين. وقال للجزيرة نت "لا يوجد منزل لم يتضرر، مدخل منزلي اختلط بمدخل بيت الجيران، هدموا السور وساحة البيت، بهذه الحال لا يمكن أن نعود إليه، كل شيء مدمر ولا يصلح للسكن، عدا عن انقطاع المياه".

وُلد أبو غالي في هذا الحي، ويوضح أنه أمضى فيه 46 عاما من عمره، وعايش فترة اجتياح جنين الكبير عام 2002، وأنه لا تمكن مقارنتها بما حدث خلال هذه الأيام الستة، ويؤكد أنهم "لم يعانوا حينها كما يعانون الآن، وأن الحي لم يدمَّر كما اليوم، ولم يُحرموا من الغذاء والكهرباء والماء مثل اليوم".

أما أبو حسن السعدي، الذي شهد الانتفاضة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي واجتياح جنين، فيعتبر أن "وحشية الاحتلال هذه المرة تفوق كل السنوات الماضية".

ويصف السعدي -للجزيرة نت- كيف احتجز جنود الاحتلال عائلته وأسرة جيرانه منذ الساعات الأولى لحصار الحي في الطابق الأرضي، وشرعوا بالانتقال من طابق لآخر وصولا إلى الثالث، ودمروا كل شيء مروا به، في حين احتجزوا أولاده الاثنين بعد تعصيب أعينهما في مطبخ المنزل.

وطوال فترة وجود الجنود في البيت، منعوهم من التحرك من الغرفة، واحتجزوا الأولاد في المطبخ ثم نقلوهم في الليل إلى المنطقة العليا من الحي وأبقوا عليهم حتى الساعة الثانية فجرا ثم أفرجوا عنهم، كما يضيف.

ويتابع "بقينا أياما من دون كهرباء ولا ماء، كل الطعام والخضار الذي كان في الثلاجات تلف، المياه في الشارع، وحتى الآن ننقل الماء بالغالونات من المساجد، شوارع الحي لا يمكن السير فيها لكثرة الركام ولتراكم مياه الصرف الصحي".

ويعتبر السعدي أن كل الدمار بسيط مقابل رعب الأهالي والأطفال من سلوك جيش الاحتلال في المنازل التي دهمها خلال الحصار، وصوت إطلاق النار وصراخ الجنود ووحشيتهم.

خسائر بالملايين

ومع انسحاب قوات الاحتلال من الحي، توجهت قوة عسكرية إسرائيلية -ترافقها 4 جرافات- إلى مركز المدينة المعروف باسم "دوار السينما"، حيث بدأت عملية تدمير واسعة أيضا. وخلال أقل من نصف ساعة، كانت الجرافات تسحق كل ما تمر به في المنطقة وتغير معالم المدينة بشكل كامل. وهو ما وُصف بأكبر عملية تدمير تحدث لها منذ احتلال المدينة بعد حرب 1967.

وتُقدر بلدية جنين كمية الخسائر في البنية التحتية والشوارع خلال الأسبوع الأخير (أي منذ بداية اقتحام المدينة المتواصل) بقرابة 50 مليون شيكل (الدولار= 3.7 شيكلات)، والأرقام في تضاعف مع زيادة مدة الاقتحام واتساع دائرة التدمير. وتؤكد أن تحديثات الخسائر تجري كل ساعتين.

وفي السياق، يقول رئيس بلدية جنين نضال العبيدي إنه "من تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى بدء العملية العسكرية المتواصلة في جنين، رصدنا خسائر تقدر بـ100 مليون شيكل، وخلال الأيام السبعة الماضية فقط، وصلت إلى 50 مليون شيكل".

وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف العبيدي أن طواقم البلدية لم تتمكن حتى الآن من دخول الحي الشرقي ورصد عدد المنازل المدمرة كليا أو المتضررة بشكل جزئي، بسبب انتشار جيش الاحتلال في كل مناطق المدينة، ومنعهم من العمل على الأرض.

لكن النداءات الواصلة من الحي تكشف أن الدمار لحق بجُل المنازل، إضافة إلى ضرب شبكة الصرف الصحي والخطوط الرئيسية المزودة للماء والكهرباء، "باختصار، أصف ما حدث في جنين بأنه زلزال"، يختم العبيدي.