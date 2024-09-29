الدويري: قدرات حزب الله ما زالت كبيرة و150 ألف صاروخ تكذب ادعاءات الاحتلال

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن حزب الله لا يزال يحتفظ بقدرات كبيرة وأوراق قوة لم يكشف عنها بعد.

وأضاف -خلال فقرة التحليل العسكري- أن حزب الله نفذ أكثر من 10 عمليات في يوم واحد، مستهدفا مواقع متعددة، بما في ذلك معسكر في الجولان ومستوطنات إسرائيلية، واعتبر ذلك دليلا واضحا على كذب الادعاءات الإسرائيلية بتدمير قدرات الحزب بعيدة ومتوسطة المدى.

وأوضح أن الحديث عن تدمير قدرات حزب الله مبالغ فيه بشكل كبير، لافتا إلى أن الحزب يمتلك، حسب التقديرات، ما بين 130 إلى 150 ألف صاروخ، 20% منها صواريخ دقيقة ومجنحة لم تستخدم بعد.

ومع ذلك، أشار الدويري إلى أن حزب الله يمر بفترة صعبة بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت قياداته، موضحا أن هذه العمليات، التي وصفها بالناجحة، أدخلت الحزب في حالة من عدم التوازن، لأن القيادة الجديدة -حسبما يرى- تحتاج إلى وقت، قد يطول أو يقصر، لاستعادة التوازن واتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بتطوير عمليات إطلاق الصواريخ.

وأضاف الدويري أن حزب الله، خلال الأيام العشرة الماضية، كان يسير على حبل مشدود، محاولا الموازنة بين عدم الانجرار إلى حرب مفتوحة والمحافظة على معادلة الردع، ولكنه أوضح أن هذه المعادلة اختلت بسبب عمليات الاغتيال الممنهجة والناجحة، وعدم الرد الفوري من حزب الله على هذه الاغتيالات، مما جعل إسرائيل تتمادى في عملياتها.

ثغرة أمنية كبيرة

وفي إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول "شرق أوسط جديد"، رأى الدويري أن نتنياهو يتصرف وكأنه ضمِن الانتصار، ولكنه حذر من أن حزب الله، بعد استعادة توازنه، قد تكون له ردود مختلفة وأكثر حدة.

وفيما يتعلق بالعمليات الأخيرة لحزب الله، مثل إطلاق صاروخ على معاليه أدوميم أو حيفا، اعتبر الدويري أن هذه العمليات المحدودة لا تدخل في معادلات التحليل الإستراتيجي، مشيرا إلى أنها قد تكون مجرد رسائل محدودة في هذه المرحلة.

وحول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن العمل بمنهجية على اغتيال قادة حزب الله، أشار الدويري إلى وجود ثغرة أمنية كبيرة في صفوف الحزب، وتساءل عن كيفية وصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى معلومات دقيقة عن تحركات قيادات الحزب.

وشكك الدويري في أن تكون الاستخبارات الإسرائيلية قادرة بمفردها على الوصول إلى هذا الكم من الأهداف، ملمحا إلى تعاون استخباراتي إقليمي ودولي زودها بهذه المعلومات، وهو الأمر الذي جعل نتنياهو يتحدث بثقة عالية ويتباهى بنجاحات إسرائيل في هذه العمليات.