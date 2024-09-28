بوريس جونسون: فكرنا في غارة على هولندا للاستيلاء على لقاح كوفيد

قالت صحيفة "غارديان" إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون اعترف، في مقتطف من مذكراته القادمة، بأنه ناقش مع كبار المسؤولين العسكريين في مارس/آذار 2021، القيام بعملية عسكرية على مستودع هولندي للاستيلاء على لقاحات كوفيد في ذروة الوباء.

وقال جونسون، الذي كان يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعامل المملكة المتحدة "بحقد"، إن لقاح أسترازينيكا في ذلك الوقت كان في قلب الخلاف المتعلق بالصادرات عبر القناة الإنجليزية، وقال إنه سأل "هل من الممكن من الناحية الفنية شن غارة بحرية على مستودع في ليدن بهولندا، والاستيلاء على ما هو قانوني لنا وتحتاجه المملكة المتحدة بشدة".

قابلة للتنفيذ

وأبلغ نائب رئيس أركان الدفاع الفريق أول دوج تشالمرز رئيس الوزراء أن الخطة "قابلة للتنفيذ بالتأكيد" باستخدام قوارب مطاطية صلبة للملاحة في القنوات الهولندية، وكتب جونسون "سيلتقون بعد ذلك بالهدف ويدخلون ويؤمنون البضائع المحتجزة، ويخرجون باستخدام شاحنة مفصلية، ويشقون طريقهم إلى موانئ القناة".

غير أن دوج تشالمرز نبه إلى أنه سيكون من الصعب تنفيذ هذه المهمة دون اكتشافها، مما يعني أن المملكة المتحدة "ستضطر إلى شرح سبب غزونا لحليف قديم في حلف شمال الأطلسي"، وقال جونسون "بالطبع كنت أعلم أنه كان على حق، ووافقت سرا على ما اعتقدوه جميعا، لكنني لم أرغب في القول بصوت عالٍ إن الأمر برمته كان جنونا".

بارتي غيت

وفي مكان آخر من المقتطفات المنشورة، نفى جونسون تناول كعكة في الاحتفال الذي أقيم بعيد ميلاده السادس والخمسين أثناء إغلاق كوفيد (بارتي غيت)، مضيفا أنه "لم يخطر بباله" ولا ببال المستشار آنذاك ريشي سوناك أن تجمع عيد الميلاد "كان بطريقة ما ضد القواعد".

وكتب "هذا ما حدث بالفعل في ذلك اليوم. وقفت لفترة وجيزة في مكاني بغرفة مجلس الوزراء، حيث أعقد اجتماعات طوال اليوم، وقال المستشار وأعضاء مختلفون من الموظفين عيد ميلاد سعيد. لم أرَ أي كعكة. إذا كان هذا حفلا، فقد كان أضعف حدث في تاريخ الاحتفالات البشرية. لم أغن. لم أرقص".

وكان داونينغ ستريت (مقر مجلس الوزراء البريطاني) قد اعترف سابقا بأن الموظفين "تجمعوا لفترة وجيزة" في غرفة مجلس الوزراء، لما قيل إنه اجتماع مفاجئ لجونسون نظمته زوجته الحالية كاري، وأصبح جونسون أول رئيس وزراء يتلقى عقوبة جنائية أثناء وجوده في منصبه بسبب هذا الحفل.

وفي مقتطفات من سيرته الذاتية، قال جونسون أيضا إنه يعتقد أنه "ربما كان سيموت" عندما كان في العناية المركزة بسبب كوفيد لولا "مهارات وخبرة" ممرضاته، وفسر عدم رغبته في النوم أول ليلة له في العناية المركزة "بخشيته من ألا يستيقظ أبدا".