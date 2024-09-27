توماس فريدمان: لماذا تتفاقم الأوضاع فجأة بالنسبة لإسرائيل؟

في مقاله الأسبوعي بصحيفة "نيويورك تايمز"، أورد الكاتب اليهودي الأميركي توماس فريدمان أسبابا تجعله مقتنعا بأن الأمور لا تمضي وفق ما تريده إسرائيل بزعامة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

واستهل مقاله بسؤال إيحائي عما كان المرء يفعله لو كان محل إسرائيل، التي تعرضت لهجوم من قبل من وصفهم بـ"الإرهابيين"، في إشارة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووجّه نقدا نادرا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "لأنها لم تكن حازمة بما يكفي لحث الأطراف المتحاربة على سلوك مسار أفضل نحو الخروج من الأزمة المشتعلة في المنطقة".

إستراتيجية إيرانية كبرى

واعتبر أن ما يحدث الآن هو تتويج لإستراتيجية إيرانية كبرى تهدف إلى تدمير الدولة اليهودية ببطء، وإضعاف حلفاء أميركا العرب وتقويض النفوذ الأميركي في المنطقة، مع ردع إسرائيل عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، من خلال استخدام وكلاء طهران لاستنزاف إسرائيل حتى الموت.

وزعم أن الدافع الفوري والهدف المباشر للحرب تمثل في سعي حركة حماس وإيران لإجهاض مبادرة واشنطن لتشكيل ما يسميه "حلقة سلام" تضم إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودولا عربية.

وتابع قائلا إن إستراتيجية إيران وحماس كانت تقوم على إشعال "حلقة من النار" حول إسرائيل، باستخدام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية وحزب الله والحوثيين والمليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق والمقاتلين في الضفة الغربية "الذين تزودهم إيران بأسلحة مهربة عبر الأردن"، وفق قوله.

وأضاف أن طهران تهدف من وراء ذلك إلى تدمير إسرائيل "بالتضحية بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين واللبنانيين، ولكن من دون المخاطرة بحياة إيراني واحد"، زاعما أن الإيرانيين مستعدون للموت حتى آخر لبناني، وآخر فلسطيني، وآخر سوري، وآخر يمني من أجل القضاء على إسرائيل".

طريقة وحيدة للنجاح

وانتقد فريدمان حكومة نتنياهو لأنها -كما قال- رفضت إدارة الحرب بالطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق النجاح، لأنها تتعارض مع المصالح السياسية لرئيس الوزراء والمصالح الأيديولوجية الدينية لحلفائه في الائتلاف الحاكم.

وعرّج للحديث مرة أخرى عن خطة واشنطن، مشيرا إلى أن بايدن وفريقه عرضوا على إسرائيل خريطة طريق مضادة لإستراتيجية إيران وحماس، ومعربا عن أسفه على أن الأميركيين لم يكن لديهم الشجاعة لفرضها على نتنياهو بمزيج من النفوذ والدبلوماسية والإنذارات النهائية.

ووفقا للكاتب اليهودي، فإن خريطة من هذا النوع كان من شأنها أن تمهد طريقا لعزل حماس والضغط عليها للموافقة على وقف إطلاق النار الذي تخرج بموجبه إسرائيل من غزة في مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء الحرب هناك وإبطال حجة حزب الله لمهاجمة إسرائيل من الشمال.

وعوضا عن ذلك، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي القتال بمفرده على 3 جبهات؛ هي غزة ولبنان والضفة الغربية، من دون خطة لليوم التالي في أي من تلك المناطق. كما رفض إستراتيجية بايدن التي تدفع نحو دمج إسرائيل في تحالف أميركي -إسرائيلي- عربي "معتدل" من شأنه أن يعزل إيران ووكلائها، ويمنح بعض الأمل في إقامة دولتين "لشعبين أصليين بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط".

وخلص إلى أن إسرائيل في "خطر داهم" لأنها ظلت تخوض حربا بلا أفق سياسي منذ زمن طويل تستبعد فيها أي إمكانية لتولي فلسطينيين "أكثر اعتدالا" إدارة قطاع غزة، واصفا العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها تبدو كأنها "قتل من أجل القتل بلا نهاية لها"، مدعيا أن هذا ما تريده حركة حماس وحزب الله وإيران.