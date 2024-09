وزير الخارجية الإسرائيلي يخطئ بشأن السيد المسيح ويثير غضبا على الإنترنت

تعرض حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد لانتقادات لاذعة على منصة "إكس" بعد أن نشر صورة لحريق ادعى أنه نتج عن ضربات صاروخية لحزب الله في شمال إسرائيل، وقال "مدينة الناصرة مكان مولد السيد المسيح -عليه السلام- تتعرض لهجوم من حزب الله".

هذا ما جاء في تقرير لآدي نيرمان بصحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت فيه أن المنشور جذب انتباها كبيرا، وسارعت وزارة الخارجية إلى تصحيح ما جاء في التقرير.

Lmfao you guys are something else. pic.twitter.com/L2e85G5lye

— Assaf, MD (@_Assaf_MD) September 22, 2024