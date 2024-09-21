إعلام إسرائيلي: نصر الله سيرد وبقوة

توقع محللون إسرائيليون في نقاشاتهم أن يرد حزب الله اللبناني على إسرائيل، واعتبروا اغتيال القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت "فرصة نادرة".

وقال يوسي يهوشوع، محلل الشؤون العسكرية في "قناة 24" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل في حالة غليان في مواجهة حزب الله وإيران، مشيرا إلى أن التقديرات في إسرائيل تؤكد أن حزب الله سيرد.

وأضاف "على إسرائيل أن تعرف كيف سيرد حزب الله، وهل تؤدي هذه الأحداث إلى إعادة السكان إلى منازلهم أم لا؟" ورجح أن تكون هذه التطورات "رافعة ما نحو تسوية مريحة أكثر بالنسبة لإسرائيل".

ويرى مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13 أور هيلر "أن نصر الله سيرد، وسيرد بقوة وبشكل أسرع بكثير.. والرد قادم".

وفي السياق نفسه، ذكر مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 نير دفوري أن إسرائيل دخلت في مرحلة مختلفة في المواجهة مع حزب الله، و"إذا رغب حسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله) في التوقف، وإذا لم يرغب، فسيتم رفع الوتيرة والتصعيد".

وما يثير قلق مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13، ألون بن ديفيد، هو أنه لا يرى خططا طويلة المدى لإسرائيل إذا ذهبت إلى الحرب، "كيف يمكن إنهاؤها؟ وبأي إنجاز ستخرج منها؟".

واستشهد مراسل الشؤون العسكرية في قناة كان 11، إيتاي بلومنتال، بقول وزير الدفاع يوآف غالانت إن إسرائيل دخلت مرحلة مختلفة من الحرب، مشيرا إلى أنهم في الأجهزة الأمنية وفي المستوى السياسي يدركون أنه لا يمكن التوصل لتسوية سياسية بالوسائل الدبلوماسية.

ورجح أن يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله، "إما بهجمات واسعة، أو باغتيال قادة كبار أو بتكثيف عمليات سلاح الجو".

واعتبر بلومنتال أن اغتيال القيادي في حزب الله عقيل "هو انتهاز لفرصة نادرة أتيحت لشعبة الاستخبارات في الجيش التي تمكنت من الحصول على معلومات استخباراتية آنية ودقيقة بأن عقيل موجود في موقع تحت الأرض بمبنى في الضاحية الجنوبية في بيروت".