بالفيديو.. ضرر كبير بأحد المنازل جراء انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية بلبنان

كشفت صور رصدتها كاميرا الجزيرة حجم الدمار الذي خلّفه انفجار جهاز لاسلكي في منزل أحد المسعفين الطبيين بمنطقة برج رحال في قضاء صور جنوبي لبنان.

ووفقا لتقرير مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار فإن الانفجار وقع في جهاز لاسلكي "وولكي تولكي" المستخدم حصرا في عمليات الإسعاف المدني في جنوب لبنان.

وأظهر التقرير حجم الضرر الكبير الذي خلّفه الانفجار في المنزل ومقتنياته، والذي كان فيه أكثر من 15 شخصا، "شاءت الأقدار ان ينجوا جميعا" كما أكد شهود العيان للجزيرة.

ولم يقتصر الأمر على هذا المنزل فحسب، إذ أفاد سكان المنطقة بوقوع عدد من الانفجارات المماثلة في محيط المنطقة قبل نحو نصف ساعة من وصول فريق التصوير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأجهزة مختلفة عن أجهزة "بيجر" التي استهدفتها التفجيرات أمس، حيث إنها تستخدم من قبل المدنيين والجهات البلدية والسلطات المحلية.

ويحسب أحدث البيانات الرسمية فإن تفجيرات اليوم أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة مئات آخرين، وذلك بعد يوم من انفجارات مماثلة لأجهزة اتصال لاسلكية من نوع بيجر استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله، وأدت إلى مقتل 12 شخصا، وإصابة قرابة 4 آلاف.