كوريا الشمالية تكشف بغير قصد موقع منشأة نووية سرية

كشفت كوريا الشمالية عن غير قصد موقع منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم من خلال صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الجمعة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يتجول في الموقع.

وحسب ما جاء في تقرير بصحيفة إندبندنت البريطانية عن الموضوع فإن المحللين اكتشفوا أن منشأة كانغسون النووية، التي كان مكانها مجهولا حتى الآن، تقع في مقاطعة تشوليما جنوب شرق العاصمة بيونغ يانغ، ويعتقد أن هذه المنشأة تعمل منذ عام 2000، وأنها جزء أساسي من برنامج الأسلحة النووية للبلاد.

ولفتت المحررة بالصحيفة شويتا شارما أن الخبراء استخدموا تفاصيل من الصور المنشورة وقارنوها بصور الأقمار الصناعية للمنطقة، فكشف خبير الأسلحة النووية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية جيفري لويس أن شكل المبنى المميز وتوزيع الأعمدة والدعامات يتطابق بشكل "كبير" مع خصائص المباني الجديدة التي أظهرت الصور الفضائية أن كوريا الشمالية قد شيدتها في منطقة تشوليما هذا العام.

ووفق التقرير، كشفت صور الأقمار الصناعية التجارية في السنوات الأخيرة عن أعمال بناء في كل من موقع كانغسون ومركز أبحاث العلوم النووية الرئيسي في يونغبيون مما يشير إلى احتمال توسيع منشآت تخصيب اليورانيوم في كلا الموقعين وفي البلاد بشكل عام.

وتأتي هذه الصور في وقت تتزايد فيه التوترات والتكهنات بشأن قدرات كوريا الشمالية النووية ونيتها، حسب التقرير، خصوصا بعد قول كيم جونغ أون في خطابه الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس كوريا الشمالية إن البلاد ستزيد من ترسانتها النووية.

وقال التقرير إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك حذر في يوليو/تموز من احتمال إجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال خبراء آخرون إن الدولة النووية قد تسعى لإرسال رسالة إلى الإدارة الأميركية المقبلة بأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية لم يعد ممكنا.