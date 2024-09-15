مقال في نيويورك تايمز: ما لم يقله ترامب في المناظرة الرئاسية

شنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إليزابيث وارن، هجوما حادا على المرشح الجمهوري الرئاسي دونالد ترامب لافتقاره المزعوم لخطة واضحة للرعاية الصحية وعجزه عن طرح بديل لها أثناء المناظرة التي جمعته، الثلاثاء، مع خصمه كامالا هاريس.

وكتبت في مقالها بصحيفة نيويورك تايمز أن ترامب عندما طُلب منه في المناظرة الرئاسية الإدلاء بتفاصيل حول خطته الرامية لإلغاء قانون الرعاية الصحية القائم والمعروف باسم "أوباما كير" واستبداله بآخر أفضل، ظل "يلفّ ويدور" حتى توصل أخيرا لإجابة مفادها أن لديه "تصورات لخطة". والتقطت وارن هذه الإجابة لتعلق ساخرة أن هذه ليست خطة.

وقالت إن الخطط تُترجم القِيم إلى أفعال، وتختبر جودة وفعالية الأفكار، وجدية من يروجون لها، ومدى استعداد المرشحين لتطبيقها لصالح من يقاتلون من أجلهم.

وأضافت وارن، التي خاضت الانتخابات التمهيدية لنيل بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عام 2020، إن من حق الناخبين أن يحصلوا على إجابة مباشرة من أي مرشح إذا سُئل عن خططه لأمر من الأهمية بمكان مثل الرعاية الصحية.

سيروعون الشعب

وزعمت أن المشكلة ليست في أن ترامب لا يستطيع التفكير في طريقة لوضع المبادئ التي يؤمن بها موضع التنفيذ، بل تكمن في أنه وزملاءه الجمهوريين عندما يطرحون خططا بتفاصيل حقيقية، فإنهم "يروعون" الشعب الأميركي.

وكان مجلس الشيوخ قد فشل في عام 2017 في إلغاء أجزاء من برنامج (أوباما كير) للرعاية الصحية. وذكرت وارن في مقالها أن الأميركيين أبدوا إعجابهم، بمرور الوقت، بالرعاية الصحية التي يوفرها لهم هذا البرنامج.

ووفقا للمقال، فغالبا ما تُعزى أحد أسباب خسائر الجمهوريين في الانتخابات التشريعية والرئاسية عامي 2018 و2020 إلى محاولات ترامب لإلغاء قانون الرعاية الصحية. ومنذ ذلك الحين، تصرف أعضاء الكونغرس الجمهوريون "بحكمة" وتوقفوا عن الحديث عن إلغائه.

لكن ترامب لم يذعن للأمر بل ضاعف جهوده للتخلص من القانون، واصفا إياه العام الماضي بأنه "سيئ"، وأن على الجمهوريين ألا "يستسلموا أبدا" في محاولاتهم لإلغائه.

لا يتحدث عنها

وفي مناظرة الثلاثاء الرئاسية، طرح ترامب إستراتيجية جديدة، بعد أن أدرك على ما يبدو أن خططه للرعاية الصحية لا تحظى بشعبية كبيرة، فهو لهذا السبب لا يتحدث عنها، على حد تعبير عضو الكونغرس في مقالها.

وانتقدت الكاتبة مشروع 2025، وهو الخطة التي يقترحها الحزب الجمهوري لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية للحكومة الفدرالية حال فوز مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت وارن إن المشروع صيغ في 920 صفحة تترجم مبادئ الجمهوريين إلى خطط عمل مفصلة، من بينها الرعاية الصحية التي تقوم على إلغاء برنامج أوباما كير، وتقليص فوائد الرعاية الطبية، وخفض أسعار الإنسولين للمستفيدين من البرنامج إلى 35 دولارا شهريا، ووقف التفاوض بشأن خفض أسعار الرعاية الطبية، والحد من حصول الأسر الفقيرة على الرعاية الصحية، وحظر الإجهاض، ..إلخ

يلف ويدور

ومع تدني شعبية مشروع 2025 -برأي الكاتبة- بدأ ترامب يتخبط مرة أخرى، نافيًا خلال المناظرة أي علاقة له بالمشروع، بل قال "لن أقرأه".

وبينما كان ترامب "يلف ويدور" -كما تقول وارن- حول تصوراته لخطة" ستنتزع الرعاية الصحية من ملايين الأميركيين، كانت كامالا هاريس نائبة الرئيس والديمقراطيون في الكونغرس يبدون التزامهم بإدخال "تحسينات حقيقية" على برنامج الرعاية الصحية؛ مثل اقتراحهم التفاوض حول خفض أسعار 10 أدوية شائعة الاستخدام ضمن برنامج الرعاية الصحية، وتحديد 35 دولارا سعرا للإنسولين لكبار السن.

وخلصت وارن إلى أن الناخبين عندما يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، فقد يرون أن رجلا بسجل ترامب "لا يمكن الوثوق به في ما يتعلق بالرعاية الصحية لعائلاتنا".