صواريخ ومسيرات الحوثيين ضد إسرائيل منذ طوفان الأقصى

بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول أعلن الحوثيون عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي حلّق لمدة 11 دقيقة ونصف منذ لحظة انطلاقه وحتى سقوطه شرقي تل أبيب على بعد 5 كيلومترات من مطار بن غوريون وبالتحديد بالقرب من "الطريق 101" الذي يربط تل أبيب بمدينة القدس.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي اخترقت مسيرة يمنية أجواء تل أبيب قادمة من البحر وضربت وسط المدينة بالقرب من السفارة الأميركية وقتلت إسرائيليا و أصابت عددا آخر، وقال اليمنيون حينها إن المسيرة "يافا" قطعت مسافة 2300 كلم.

وفي 19 مارس/آذار الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا مجنحا من نوع كروز سقط في شمال إيلات قادما من اليمن، وكانت تلك المرة الأولى التي يخرق فيها صاروخ باليستي يمني الحدود الإسرائيلية.

وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أطلق اليمنيون مسيرتين باتجاه إيلات جنوبي إسرائيل، اعترض نظام باتريوت إحداهما فيما اصطدمت الأخرى بمدرسة وألحقت بها أضرارا.