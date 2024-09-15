جدعون ليفي للإسرائيليين: هل ستعيشون في بلد يتغذى على الدماء؟

قال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي إن هذا هو الوقت المناسب الذي ينبغي على الإسرائيليين كافة أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا على استعداد للعيش في بلد يتغذى على الدماء.

وأضاف موجها حديثه لأبناء جلدته، ألا يكتفوا بالقول إنه لا يوجد خيار آخر أمامهم، مؤكدا لهم أن هناك بالطبع خيارا، ولكن "علينا أولا أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون للعيش بهذه الطريقة؟ وهل نحن، الإسرائيليين، نريد العيش في الدولة الوحيدة بالعالم التي تعتمد في وجودها على الدم؟".

وأفاد في مقاله بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الرؤية الوحيدة السائدة في إسرائيل حاليا هي القبول بالعيش "من حرب إلى أخرى، ومن إراقة دماء إلى أخرى، ومن مذبحة إلى أخرى، مع فواصل زمنية واسعة بين حرب وأخرى قدر المستطاع".

دولة مارقة

وبدا ليفي متشائما حيث إن إسرائيل ليست لديها خطة أخرى مطروحة على بساط البحث، مضيفا أن المتفائلين يعِدون بفترات انقطاع زمنية طويلة بين حرب وأخرى، في حين ينذر أنصار أقصى اليمين بواقع "مضمخ بالدماء من حروب، وقتل جماعي، وانتهاك منهجي للقانون الدولي، ودولة مارقة تدور في دوامة لا نهاية لها".

ويتساءل الكاتب مرة أخرى: هل سيُكتب على الفلسطينيين التعرض دوما للمذابح، وهل سيستمر الإسرائيليون في إغماض عيونهم عن ذلك؟

ويجيب بأنه يصعب الركون لهذا الوضع، ذلك أنه سيأتي الوقت الذي يفتح الإسرائيليون أعينهم ويدركون أن دولتهم تعتاش على الدماء، "فدون سفك الدماء لن يكون لنا وجود كما قيل لنا".

لن تستطيع البقاء

وأعرب عن اعتقاده أن دولة بهذه الكيفية لن تستطيع البقاء إلى الأبد، وأن الإسرائيليين على قناعة بأنه لن يكون لبلدهم وجود ما لم تكن هناك تضحية بالدم، "فكل 3 سنوات هناك سفك دماء في غزة، وكل 4 سنوات في لبنان، وبينهما الضفة الغربية، وأحيانا غارة دموية على أهداف أخرى"، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد آخر في العالم مثل إسرائيل.

وانتقد ليفي وسائل الإعلام الإسرائيلية قائلا إنها تحاول إقناع الرأي العام بأن الحروب وسفك الدماء "ضرورة". ومن خلال حملات "شيطنة" الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم، يروج المعلقون للإسرائيليين "بنجاح" فكرة مفادها أنهم يستطيعون العيش إلى الأبد على الدماء.

ومضى إلى القول إن الإسرائيليين قتلوا الشعب الفلسطيني بالفعل، وبدؤوا بارتكاب مجازر جماعية في غزة، وانتقلوا الآن إلى الضفة الغربية حيث حذر من أن الدماء سوف تُسال فيها أيضا إذا لم يُوقف أحدهم كتائب الموت.

وتابع بأن الأمر سيستغرق أجيالا حتى تتعافى غزة، هذا إذا كان بوسعها أن تتعافى أصلا، حسب ادعائه. واعتبر أن ما يحدث هناك إبادة جماعية، مؤكدا أن ما من دولة يمكنها العيش على مثل هذه الأيديولوجية.