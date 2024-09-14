مشاهد حصرية لتفجير سرايا القدس آلية إسرائيلية بجنين

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية توثق عمليات عسكرية نفذتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتأتي هذه العمليات في إطار الرد على الحملة العسكرية الإسرائيلية والذي سمته السرايا "معركة رعب المخيمات" في المنطقة.

وتظهر اللقطات تفاصيل دقيقة لعدة عمليات في مناطق مختلفة من الضفة، حيث وثقت الكاميرا لحظة تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في المنطقة الصناعية في جنين.

وأظهرت المشاهد اشتباكًا مباشرًا من المسافة صفر بين عناصر السرايا وقوة مشاة إسرائيلية، في نابلس، كما وثقت استهداف قوة راجلة إسرائيلية من المسافة نفسها في طوباس.

أما في طولكرم، فرصدت الكاميرا عمليتين منفصلتين الأولى: استهداف آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة بإطلاق كثيف للنيران في منطقة المسلخ، والثانية: تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في شارع نابلس.

وكانت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أعلنت أمس الجمعة عن تنفيذ عملية نوعية في طوباس قُتل وجُرح فيها جنود بجيش الاحتلال.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى-طوباس أنها أوقعت "قوة صهيونية في كمين محكم بالقرب من ديوان المسلماني من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة، مؤكدة وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وتسلط هذه المشاهد الضوء على حدة المواجهات في الضفة الغربية وتصاعد العمليات العسكرية من جانب المقاومة وتعكس تصاعد عملياتها في الضفة.