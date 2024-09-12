فوكس: 3 فائزين وخاسران في مناظرة ترامب وهاريس

لخص موقع "فوكس" الأميركي أبرز الأدلة على انتصار كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين في السباق الرئاسي على منافسها دونالد ترامب، قائلا إن من بين ذلك أن الديمقراطيين في كل أرجاء أميركا تنفسوا الصعداء.

فقد قال موقع "فوكس" الأميركي إن الديمقراطيين في جميع أرجاء الولايات المتحدة تنفسوا الصعداء بعد نهاية المناظرة الرئاسية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وقال بريت هيوم من فوكس نيوز "مرّ ترامب بليلة سيئة، إحساسي هو أن هاريس خرجت من هذا بحالة جيدة جدا". و97% من تقديرات المراهنين ترجح أن المناظرة ستساعد هاريس في استطلاعات الرأي.

واستمر الموقع في سرد الملاحظات، قائلا إن 22 من 24 في واشنطن العاصمة يعتقدون أن أداء هاريس أفضل، و63% من مراقبي المناظرة يعتقدون أن هاريس قد فازت في النقاش.

وأشار إلى أن ترامب لم يركز على ربط هاريس بالرئيس جو بايدن كما نصحه حلفاؤه، ولذلك فشل في الدفاع عن موقفه وموقف الجمهوريين من الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية، وفشل في توظيف ضعف بايدن في المجالات الثلاثة، ولم يتجنب تشدقه المعهود وتبجحه ولجوءه إلى نظريات المؤامرة.

أنين الخاسرين

كذلك أشار موقع "فوكس" إلى أن أوضح مؤشر على خسارة ترامب هو أن أنصاره لجؤوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى بصوت عال من المشرفين، وهي الخطوة المعروفة للجميع من أن المهزوم يكثر من الأنين والشكوى من الحكام.

واعتبر "فوكس" أن الطريقة الوحيدة التي كان من الممكن أن يطغى فيها أي حدث آخر على مناظرة رئاسية هي أن يعلن أشهر نجم في العالم خبرا مباشرة بعد نهاية المناظرة، وهذا ما فعلته تايلور سويفت بعد نصف ساعة فقط من النهاية، عندما أعلنت تأييدها رسميا لهاريس.

وكتب سويفت "مثل كثيرين منكم، شاهدت النقاش الليلة. سأدلي بصوتي لمصلحة كامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024″.