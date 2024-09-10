سياسة|عربي

تقصفه مرتين في العام.. سرّ الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمركز بحوث سوري

A boy rides his bicycle past a sign after overnight Israeli strikes on the outskirts of Masyaf in Syria's central Hama province on September 9, 2024. - Syrian state media said on September 9, that overnight Israeli strikes killed 16 people in central Hama province, while a war monitor reported a higher death toll in the "intense" raids on military sites. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
من آثار سلسلة الغارات إسرائيلية على مشارف بلدة مصياف في محافظة حماة في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري (الفرنسية)
فراس فحام
10/9/2024

بات القصف الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية بريف محافظة حماة السورية أمرا معتادا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن سلسلة الغارات التي نفذتها مقاتلة إسرائيلية على المركز فجر أمس الاثنين كانت الأعنف من حيث الحجم والتأثير، إذ نفذت قرابة 15 غارة، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 40 في حصيلة غير نهائية.

وعقب الهجوم، أكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي استهدف منشأة لتطوير أسلحة الدمار الشامل، ينشط ضمنها خبراء عسكريون إيرانيون مختصون بإنتاج الأسلحة، حسب وصفها.

وتصاعدت الهجمات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية بشكل ملحوظ منذ اندلاع المواجهات العسكرية في غزة أواخر 2023، ويمكن القول إنها وصلت إلى أعلى مستوياتها بهجوم مصياف الأخير.

الهدف المفضّل

يعد مركز البحوث العلمية في ريف حماة هدفا مفضلا للغارات الإسرائيلية منذ عام 2013، إذ كان قبل هذا التاريخ مختبرا لتطوير الأسلحة تحت إشراف خبراء من كوريا الشمالية، ثم أصبح تحت إدارة خبراء تصنيع أسلحة إيرانيين.

لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الغارات التي تعرض لها المركز على مدار 11 عاما، لكن التقديرات تشير إلى تلقيه غارة أو غارتين تقريبا كل عام.

وتعتبر هذه سلسلة الهجمات الثانية التي تعرض لها المركز في مصياف خلال عام 2024، إذ كشفت وكالة "سانا" في إبريل/نيسان الماضي عن تعرض المركز لغارات إسرائيلية، وأكدت رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي وقتها أنها تعمل على تقويض قوة حزب الله اللبناني جنوب هضبة الجولان.

وحسب إحصائية صدرت عن مركز جسور للدراسات في يناير/كانون الثاني 2024، فإن المركز تلقى هجومين أيضا عام 2023.

A poster depicting Syria's President Bashar al-Assad is seen at a damaged area in the aftermath of what Syrian state media reported was an Israeli strike in Hama, Syria September 9, 2024. REUTERS/Firas Makdesi
قتل 18 شخصا وإصابة قرابة 40 في حصيلة غير نهائية نتيجة قصف مركز البحوث العلمية (رويترز)

سرّ الاستهداف المتكرر

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس في سبتمبر/أيلول 2022 عن خريطة تظهر المراكز التابعة للنظام السوري، والتي تساهم في تصنيع الأسلحة والصواريخ بإشراف إيراني، ومن ضمنها مركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة، إلى جانب مركز بحوث آخر في منطقة جمريا بريف دمشق.

وحسب التقديرات الإسرائيلية التي تحدث عنها غانتس، فإن مراكز البحوث السورية تنتج الصواريخ الدقيقة المتوسطة والطويلة المدى، ويستفيد منها حزب الله اللبناني المرتبط بإيران بدرجة أساسية.

ويسود اعتقاد في الأوساط الإسرائيلية أن مركز البحوث في مصياف هو قاعدة عسكرية إيرانية كبيرة وسط سوريا، تستفيد منها في إنتاج الأسلحة والذخائر.

وكانت الخارجية الإيرانية قد سارعت إلى إدانة الهجوم الأخير على مركز البحوث في مصياف، وأكدت أن "جرائم إسرائيل لا تقتصر على فلسطين"، حسب وصفها.

المصدر : الجزيرة

إعلان