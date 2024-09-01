هآرتس: موقف نتنياهو من محور فيلادلفيا "مشين من كل النواحي"

قالت افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإبقاء على القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، رغم اعتراضات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يشير إلى أن القرار ليس مدفوعا باعتبارات أمنية، بل هو خطوة سياسية تهدف لعرقلة صفقة تبادل الأسرى وإطالة الحرب.

وبرأي الافتتاحية، فإن مخالفة وزير الدفاع لنتنياهو تعني أمرا واحدا، هو أن الإبقاء على الجيش الإسرائيلي في المحور ليس له أساس أمني، وأن شروط الصفقة الحالية كافية بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

وبالتالي فإن قرار رئيس الوزراء غير مبني على الوقائع، وفق الصحيفة، وما هو إلا مناورة سياسية تهدف لتأخير المفاوضات، وأعرب غالانت عن استيائه تجاه نتنياهو وحلفائه، وشدد على أن قرار الإبقاء على القوات في المحور قد تكون له عواقب وخيمة على الأسرى.

وقال غالانت بعد المناقشة الحادة حول المحور في المجلس الوزاري المصغر: "لقد تعلمت أنه لا يجوز أن نتخلى عن جرحانا، ما الذي حل بنا؟ نحن نتناقش عن أشخاص اختطفوا، والقرارات التي نتخذها تحدد مصير العشرات من أبناء شعبنا".

وانتقدت عائلات الأسرى موقف نتنياهو، وفق الافتتاحية، متهمة إياه بالانصياع لدوافع "سياسية إجرامية" بدلا من اعتبارات أمنية حقيقية، وقالت العوائل إن تصرفات نتنياهو تجعل من محور فيلادلفيا "مقبرة جماعية" للأسرى.

وقالت الافتتاحية إن "موقف نتنياهو مشين من جميع النواحي"، إذ كانت إعادة الرهائن أحد الهدفين الرئيسيين للحرب، ولم يكن غزو غزة أو احتلالها أحدهما، ناهيك عن ترسيخ الوجود الإسرائيلي فيها وجعلها "مرتعا للمستوطنين".