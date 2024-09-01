دمار وأزمة إنسانية.. الجزيرة ترصد معاناة السكان تحت الحصار بجنين

شهد الحي الشرقي لمدينة جنين أياما عصيبة بعد حصار إسرائيلي استمر لمدة 5 أيام متتالية، وفي أول تغطية صحفية من داخل الحي، ترصد الجزيرة صورا مروعة لحجم الدمار والمعاناة الإنسانية.

وحسب تقرير أعده للجزيرة المراسل محمد خيري، فقد أظهرت المشاهدات الأولية دمارا واسعا في البنية التحتية والمنازل، حيث تعرضت عديد من المباني للهدم الجزئي والكلي، وروى شهود عيان قصصا مؤلمة عن الجوع والعطش ونقص حاد في حليب الأطفال، بالإضافة إلى تدهور الحالة الصحية للمرضى.

ووفقا للسكان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي فصل العائلات، عازلا النساء عن الرجال والأطفال. كما تحدثوا عن عمليات اقتحام عنيفة للمنازل، حيث قامت القوات بتفجير الأبواب والجدران للدخول.

وفي تطور لافت، تم تحويل أحد المباني إلى مركز أمني للتحقيق الميداني مع الشبان الفلسطينيين، وذكرت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال داخل هذا المبنى، مما أجبرها على التراجع مؤقتا.

يذكر أن هذا الحصار هو الأول من نوعه في المنطقة منذ أكثر من 20 عاما، مما يشير إلى تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية.