"ترامب في المنفى".. كتاب جديد يحذر من عودته للبيت الأبيض

واشنطن– صدر قبل أيام كتاب "ترامب في المنفى" (Trump in Exile)، تحذر فيه الكاتبة الصحفية مريديث ماكغراو، من مخاطر عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إذا فاز بانتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "حيث سيكون الانتقام هو المحرك الأول له" في فترة حكمه الجديدة.

ومنذ ظهور ترامب على الساحة السياسية الأميركية عام 2015، اقتربت الكاتبة من ترامب سواء خلال فترة حكمه، أو بعد مغادرته البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021، ورصدت أنشطته وغطتها.

وجاء الكتاب في 336 صفحة مقسما على 12 فصلا، وسمت الكاتبة كل فصل باسم إحدى أغنيات ترامب المفضلة.

عملت ماكغراو مراسلة سياسية لصحيفة "بوليتيكو" منذ 2019 في البيت الأبيض، وقبل ذلك عملت منتجة ومحررة في شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) لأخبار البيت الأبيض. وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة تكساس في أوستن، ودرجة الماجستير من كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك.

وركّزت الكاتبة في كتابها الجديد على مرحلة ما بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض رافضا الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، ومقاطعا حفل التنصيب على عكس عادة وتقليد التسلم والتسليم من رئيس قديم مغادر لرئيس جديد فائز، وذلك عندما بدا مستقبل ترامب غامضا، إلا أنه كان مصمما على العودة والانتقام.

واخترقت الكاتبة ماكغراو الكواليس في منتجع "مار لاغو"، مقر إقامة ترامب الرسمي بولاية فلوريدا، حيث أعاد ترامب تجميع صفوفه بعد هزيمته الانتخابية، وبدء التخطيط لمعركة إعادة الانتخاب للعودة للبيت الأبيض.

من منفي إلى زعيم

يتعمّق الكتاب كذلك في التعرض لنظريات المؤامرة التي راجت في بعض الدوائر الجمهورية، ويؤمن بها أكثر من نصف الجمهوريين حول سرقة انتخابات 2020 وتزويرها لصالح بايدن.

ويتطرق الكتاب لأنشطة ترامب منذ وصوله لفلوريدا، ومناوراته الإستراتيجية، وخططه لانتخابات 2024، مع تسليط الضوء على سعيه الدؤوب للسلطة. وتوضح ماكغراو عدد الأشخاص الذين قاموا بالحج إلى "مار لاغو" للحصول على موافقة ترامب أو تأييده لهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2022، وكيف نجح ترامب في تكرار مزاعمه، وتصوير نفسه على أنه الضحية في كل مناسبة.

وضعت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، التي قام بها أنصار الرئيس السابق، بقعة سوداء على نهاية فترة حكمه، ودفعت مجلس النواب، صاحب الأغلبية حينذاك، لمحاكمة ترامب سياسيا في محاولة لعزله، انتهت بالفشل.

وبعدما تعرض ترامب لمحاولتي عزل خلال فترة حكمه، حيث كانت الأولى على خلفية طلبه من الرئيس الأوكراني المساعدة في حملته الانتخابية، تصور كثير من المراقبين أن ترامب سيبقى جريحا يداوي آثار هذه الصدمات منهيا حياته السياسة سريعا بعد العودة لفلوريدا.

لكن الأمر لم يكن كذلك. بل تكشف الكاتبة ماكغراو كيف نجح ترامب في العودة والسيطرة بصورة مطلقة على الحزب الجمهوري.

وتؤرخ مريديث ماكغراو هذه الفترة الفريدة، واستخدمت كلمة "منفى" لتشير لانتقال ترامب إلى جنوب فلوريدا حيث أصبح عبئا على الحزب الجمهوري وقياداته التي تصورت أنه انتهى سياسيا.

ومن خلال وجودها داخل المنتجع الفخم، وتنقلها إلى داخل جدرانه وصالاته وغرفه، تشرح ماكغراو كيف أصبح منتجع "مار لاغو" واقعا بديلا لرئيس سابق يؤمن أن انتخابات 2020 سُرقت منه. وكيف انتقل ترامب من وضعية "المنفي المنبوذ" إلى "الزعيم المهيمن" على الحزب الجمهوري.

شخص خطير

كما تتطرق ماكغراو أيضا إلى ولادة مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وهي شركة مطروحة للتداول العام في بورصة نيويورك. وأشارت إلى أن ترامب حصل على أفضل ما في الصفقة. وبعد اجتماع في يناير/كانون الثاني 2021، اتفق الطرفان على أن "ترامب سيمتلك حصة 90%"، وأن "رأس المال الوحيد الذي سيستثمره ترامب سيكون اسمه".

وتضيف "مثل الكثيرين تعاملوا مع ترامب قبله، لن يستغرق شركاؤه الجدد وقتا طويلا لاكتشاف أنهم عقدوا صفقة مع الشيطان، حيث كل الفوائد تذهب في اتجاه واحد".

ونجح ترامب في العودة للهيمنة على الحزب الجمهوري بعد إزاحته لكل منافسيه السياسيين، وعلى رأسهم حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، ونيكي هيلي حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، وذلك رغم مواجهته لوائح اتهامات وإدانات من العيار الثقيل فدراليا وعلى مستوى الولايات (ولايتي نيويورك وجورجيا).

ومن خلال خبرتها في الصحافة، رصدت ماكغراو كيف نجح ترامب في جهود جمع التبرعات، وتوضح كيف أنها غالبا ما تفيده ماليا أكثر مما تقدمه ماكينة الحزب البيروقراطية.

ورأت الكاتبة أن ترامب شخص خطير، ومن المؤكد أنه غير لائق ليكون رئيسا مرة أخرى. وتناشد بضرورة أن يولي الشعب الأميركي اهتماما وثيقا بإنقاذ "ديمقراطيته العريقة". وتقول الكاتبة محذرة "صدق أو لا تصدق، سيتلاشى ترامب في النهاية من دائرة الضوء الجمهوري، لكن هل ستبقى ديمقراطيتنا؟".

وتقول الكاتبة في مقدمة الكتاب إن هناك شيئين أرادت أن تغطيهما بصورة أساسية في الكتاب:

أولا: لماذا كرس كثير من الساسة الأذكياء أنفسهم لمحاولة قلب الحقائق وتكرار ادعاءات ترامب؟ وتخلص إلى أنهم ببساطة تعرضوا للتخويف من قبل ترامب، وتهديدهم بالقضاء عليهم سياسيا.

ثانيا: ما الذي آمن به ترامب حقا بشأن نتيجة الانتخابات؟ ومن الواضح أن غروره تطلب منه رفض نتائجها والاحتجاج عليها، لكن في أعماقه هل أدرك ترامب حقا أنه خسر الانتخابات؟ وتعد هذه النقطة مهمة جدا وحاسمة لانتخابات 2024، وإذا كان ترامب يعتقد حقا أنه فاز بانتخابات 2020، فمن شأن ذلك أن يميّزه على أنه شخص مختل غير متزن بشكل خطير.

من ناحية أخرى، إذا أدرك ترامب الخسارة، ولكن طبيعته وخلفيته كملياردير ورجل أعمال لا يعرف الفشل، فسيضع علامة استفهام كبيرة على مصير انتخابات 2024 حال تكرار خسارته.

اختيار "سيئ"

تذكر الكاتبة ماكغراو بمهارات ترامب المحدودة في التدقيق، وفي حكمه على الأشخاص، وترى أن اختياره للنائب جي دي فانس، هو الأخير فقط في سلسلة من الأخطاء الشخصية التي سبق وقام بها ترامب، حيث إن السيناتور فانس من ولاية أوهايو لا يحظى بشعبية كبيرة.

وترى ماكغراو أن صداقة فانس لنجل ترامب سهلت اختياره، رغم أنه كانت لديه شكوك حوله، ولم يكن الوحيد في ذلك، إذ شعر كبار أعضاء الحزب الجمهوري بالقلق من اختيار فانس. وتجاهل ترامب أن فانس سبق وقارنه بهتلر، كما قال فانس ذات مرة إنه "يكره" الشرطة. وكان لديه استثمار من 6 أرقام في منصة "رامبل" (Rumble) وهي منصة فيديو على الإنترنت تعرض كثيرا من الدعاية الروسية والصور النازية.

وتقول ماكغراو إن "أحد المعايير ذات الأهمية الكبيرة لترامب هو المظهر الجسدي وكيف يبدو الشخص من بعيد، وهما شيئان كان يخبر الناس كثيرا أنه يحبهما في فانس".

وقبل أيام قال ترامب "هذا موثق جيدا. فتاريخيا، نائب الرئيس فيما يتعلق بالانتخابات ليس له أي تأثير، لا تأثير تقريبا".