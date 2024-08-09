صحف عالمية: اندلاع حرب إقليمية مرتبط بقوة ونجاح رد حزب الله

ركزت صحف ومواقع إخبارية عالمية على المخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، في ظل حالة الترقب والانتظار لهجوم من إيران وحزب الله اللبناني، ردا على الاغتيالات التي حدثت في طهران وبيروت.

وتقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المسؤولين الأميركيين متخوفون من احتمال جرهم إلى حرب إقليمية لا يريدونها بعد التزامهم علنا بالدفاع عن إسرائيل.

وأشارت إلى أن واشنطن تعول الآن على انخراط إسرائيل أكثر في مسار مفاوضات الأسرى، في حين تواصل الإدارة الأميركية إظهار القدر الكافي من الردع أمام إيران.

وخلصت الصحيفة إلى أن خطر نشوب حرب في المنطقة قد يكون مرتبطا بـ"مدى قوة ونجاح رد حزب الله".

بدورها، تطرقت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى رسالة تحذير واضحة من واشنطن إلى طهران من مخاطر رد عسكري إسرائيلي قوي، وذلك استنادا إلى مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأشارت إلى أن الأميركيين لا يملكون مؤشرات واضحة هذه المرة بشأن نطاق الرد الإيراني وتوقيته على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية على عكس الهجوم السابق الذي بُنيت خطة اعتراضه على معلومات مسبقة.

في سياق آخر، أفردت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مساحة لردود الفعل الدولية الغاضبة من تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي دعا فيه إلى تجويع سكان غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات سموتريتش تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل أصلا انتقادات دولية بسبب عرقلتها دخول المساعدات إلى سكان القطاع، خصوصا منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح.

وفي الإطار ذاته، سلط موقع ميديا بارت الفرنسي الضوء على التهجير القسري الذي يتعرض له سكان غزة منذ بداية الحرب، مؤكدا أنه تحقق من عمليات نزوح داخل القطاع المحاصر استجابة لأوامر إسرائيلية.

ووفق الموقع، خلقت هذه الأوامر واقعا مرهقا يعيشه سكان غزة يشبه رحلة لا نهاية لها داخل مساحة صغيرة، واصفا رحلات النزوح بالشاقة وأنها باتت مرتبطة بشكل مباشر بعمليات الجيش الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن إصدار أوامر كهذه.

أما صحيفة غارديان البريطانية، فقالت إن الوضع في غزة يصرف اهتمام العالم عن إراقة الدماء في الضفة الغربية، مستشهدة بإحصائيات أممية تعكس زيادة كبيرة في عدد الشهداء من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت هذه الزيادة -وفق الصحيفة- نتيجة اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أو مع المستوطنين، مضيفة أن هناك عديدا من مقاطع الفيديو التي توثق مقتل مدنيين عزل بنيران الجنود الإسرائيليين.