الخرطوم – أثار حديث ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني جدلا بشأن توجه السودان للانخراط في محور إستراتيجي جديد يتشكل من دول كبرى ومن أخرى داخل الإقليم وخارجه، بعدما عملت قوى إقليمية على حصار السودان وعزله، حسب تعبيره.

وأعلن العطا، خلال حديث بثه التلفزيون السوداني الرسمي السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد انتصارات حاسمة للجيش في كل محاور القتال بعدما حصل مؤخرا على إمدادات عسكرية كبيرة، مع توقعات باستلام أسلحة نوعية أخرى "ستكون بداية لنهاية قوات الدعم السريع"، حسب قوله.

كما كشف أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أبلغه عبر الهاتف قبل أيام برغبته في التنحي، على أن يتفق العطا مع شمس الدين كباشي نائب قائد الجيش على نقل السلطة للأخير، لكنه أوضح أنه تمكّن من ثنيه عن رغبته هذه وأقنعه بالاستمرار إلى حين "هزيمة مليشيا الدعم السريع، ومن ثم الدخول في فترة انتقالية قصيرة لترتيب أوضاع البلاد وتنظيم انتخابات وبعدها يغادر العسكريون السلطة".

وانتقد العطا بشدة القوى السياسية في تنسيقية تحالف القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، واتهمها بالعمالة والخيانة، وقال إنها طلبت فترة انتقالية مدتها أربع سنوات لأن "لديهم مشروعا يريدون إنجازه خلال هذه المدة"، والآن يرددون "لا للحرب"، وتابع "من أشعل الحرب من السياسيين هم من يسعون الآن لإيقافها".

"تقدم" ترد

غير أن الناطق الرسمي باسم تحالف "تقدم" بكري الجاك رفض اتهامات العطا، ووصفها بأنها "كاذبة وتعكس عدم المسؤولية"، وقال "إنه غارق في سفك دماء السودانيين، وليس له أفضلية أخلاقية لتوزيع صكوك الوطنية".

وقال الجاك، في بيان اليوم الأحد، إن العطا "لا يملك رؤية للحرب والسلام"، مؤكدا أن "حديث مساعد قائد الجيش لا يزيدهم إلا تمسكا بطريق البحث عن السلام ولن تثنيهم المصاعب"، وطالب قيادة الجيش بالتحلي بالشجاعة واتخاذ قرار الذهاب إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يعالج أمهات القضايا التي أدت إلى الحرب.

من جهته، قال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع في تغريدة على منصة "إكس" إن حديث العطا عن رغبة البرهان في التنحي "تعكس الحالة النفسية لقائد الجيش بسبب الانتصارات المتوالية لقوات الدعم السريع، كما تعكس الخلافات بين الكباشي والعطا الذي يتحكم في قرار الجيش"، على حد قوله.

أسلحة ومحور

وكشفت مصادر قريبة من مجلس السيادة -طلبت عدم الكشف عن هوياتها- أن الجيش حصل على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية متطورة بعدما عانى من نقص تحدث عنه قائد الجيش والعطا خلال لقائه بإعلاميين سودانيين وأجانب خلال يونيو/حزيران الماضي.

وحسب حديث المصادر للجزيرة نت، فإن الحكومة اشترت أسلحة من دول شرقية ظلت تتعامل معها خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وبعضها تربطها معها اتفاقات تعاون عسكري وشراكة في الصناعات الدفاعية.

وتبين المصادر ذاتها أن قوى إقليمية عرقلت خلال الفترة السابقة وصول شحنات أسلحة إلى السودان لمدة تزيد عن 3 أشهر بحجة أن هناك حظرا دوليا على الأسلحة للسودان، رغم إدراكها أن الحظر يقتصر على إقليم دارفور، كما أن هناك قوى أخرى اشترت أسلحة تعاقد عليها السودان "بهدف خنق الجيش وتغيير المعادلة لصالح مليشيا الدعم السريع".

بحث عن حلفاء

من جانبه، يرى المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السفير العبيد أحمد مروح أن السودان ظل محور تنافس وصراع بين الأقطاب الدولية، وبقي لأكثر من ثلاثة عقود مسرحا للتنافس بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

واعتبر المحلل أن ذلك يعود بسبب أساسي إلى موقع السودان الجيوسياسي وموارده الهائلة والمتنوعة، إلى جانب أسباب أخرى ثانوية، كما زادت حدة التنافس عندما دخلت روسيا على الخط وهي في وضع أقرب إلى الحلف مع الصين، في مقابل حلف غربي تتزعمه الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحسب حديث مروح للجزيرة نت، فإن الجيش السوداني يشعر بالخذلان والمرارة من موقف الغرب عموما، والولايات المتحدة خصوصا، وقد زاد هذا الشعور بعد الحرب الأخيرة التي بدا فيها الغرب وكأنه يساوى بين الجيش والقوات التي تمردت عليه وارتكبت جرائم وانتهاكات.

ولا يحمل حديث ياسر العطا في جوهره أمرا جديدا حسب ما يرى المحلل، إذ ليس أمام الجيش من خيار سوى البحث عن حلفاء أقوياء مقابل مَن تتقوى بهم قوات الدعم السريع، وفي هذه الحالة فإن خيار التوجه إلى كل من روسيا والصين هو خيار حتمي على المستوى الدولي، وكذلك نحو إيران وتركيا، فضلاً عن القاهرة على المستوى الإقليمي.

غير أن الباحث السياسي إبراهيم عيسى يشكك في توجه قيادة مجلس السيادة التي تقود البلاد إلى الانضمام لحلف جديد، لأنها "ظلت تتعامل بطريقة تكتيكية في قضايا تتطلب تبني مواقف إستراتيجية وليس المناورة".

ويقول عيسى للجزيرة نت إنه ليس من مصلحة السودان الانضمام إلى محور في ظل ظروفه الحالية، "لأن البلاد في حالة هشاشة ولا توجد حكومة مفوضة شعبيا أو متفقا عليها بين القوى الوطنية"، معتبرا أن الدخول في محور سيحوّل السودان إلى مسرح للتنافس الدولي والصراع الإقليمي.